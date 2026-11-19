Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von StoneX Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -33,14 % hinnehmen.

Die Verlustserie bei StoneX Group setzt sich den vierten Handelstag in Folge fort. Zwischenzeitlich büßt die Aktie sogar 27,47 % ein. Einen konkreten Auslöser für den Kurssturz gibt es nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -28,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,62 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die StoneX Group um +0,28 % gewonnen.

Während StoneX Group deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der wO USA All Ind. 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,13 %. Damit gehört StoneX Group heute zu den auffälligeren Werten.

StoneX Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -28,24 % 1 Monat -26,62 % 3 Monate -33,14 % 1 Jahr +15,34 %

Informationen zur StoneX Group Aktie

Stand: 19.11.2026, 19:00 Uhr

StoneX Group bietet umfassende Finanzdienstleistungen und ist ein wichtiger Akteur im globalen Handels- und Risikomanagementsektor. Es konkurriert mit großen Börsenbetreibern und hebt sich durch seine Marktinfrastruktur und den direkten Zugang zu zahlreichen Märkten ab.

Es gibt 121 Mio. StoneX Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,45 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von StoneX Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 26,04 %. Über 5 Jahre lag sie bei 22,90 %.

Lohnt sich ein Investment in die StoneX Group Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der StoneX Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur StoneX Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.