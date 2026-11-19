Dort allerdings hat man sich auf die Marktfreiheit berufen und darauf gesetzt, dass sich Versorger und Lieferanten ohne gesetzliche Vorgaben um eine ausreichende Befüllung bis zum Beginn der Heizperiode bemühen würde. In gewöhnlichen Jahren funktioniert das gut. Im Frühjahr und Sommer, wenn die internationalen Gaspreise aufgrund geringerer Nachfrage als im Winter niedrig sind, wird eingekauft, um während der kalten Monate dann zu höheren Preisen verkaufen zu können.

Wochenlang haben Expertinnen und Experten über die Sommermonate hinweg vor leeren Gasspeichern gewarnt und das von Katharina Reiche geführte Wirtschaftsministerium dazu aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um das Fülltempo zu beschleunigen und mögliche Versorgungsengpässe zu vermeiden.

Allerdings ist 2026 mit Blick auf den Iran-Krieg und explosionsartig angestiegenen Öl- und Gaspreise kein gewöhnliches Jahr. Aufgrund der hohen Preise insbesondere für in Amsterdam gehandeltes europäisches Erdgas haben sich viele Lieferanten im Frühjahr und Sommer zurückgehalten. Sie sind vor den hohen Preisen zurückgeschreckt und haben darauf gehofft, dass es zu einer Friedenslösung im Nahen Osten und zügig fallenden Preisen kommen würde, sodass an üblichen Ein- und Verkaufspraktiken festgehalten werden kann. Genau das ist jedoch nicht eingetreten.

Kalter statt warmer Winter? Das Risiko wird größer!

Gleichzeitig ist Katharina Reiche eine weitere gefährliche Wette eingegangen. Prognosemodelle gingen im voranschreitenden Jahresverlauf von einer wachsenden Wahrscheinlichkeit eines El-Nino-Ereignisses aus. Während das auf der Südhalbkugel für eine Häufung von Extremwetterereignissen sorgt, kommt es in Europa oft zu außergewöhnlich milden Wintern.

Grundsätzlich hat sich an der Wahrscheinlichkeit eines El Ninos zuletzt nichts geändert, der dürfte sich spätestens 2027 ereignen. Was sich allerdings geändert hat, ist die Prognose eines milden Winters in Zentraleuropa. Aufgrund aktueller Veränderungen im sogenannten Polarwirbel könnte es sogar zu einem besonders frostigen Winter kommen. In diesem Fall wäre der Heiz- und damit der Gasbedarf höher als in anderen Jahren.

Gasspeicher so leer wie noch niemals zuvor

Genau das stellt ein gewaltiges Risiko dar, denn die Gasreserven sind aktuell sehr viel niedriger als in den Vorjahren. Laut Bundesnetzagentur sind die deutschen Gasspeicher gegenwärtig nur zu 57,3 Prozent gefüllt und damit so leer wie noch niemals zuvor zu diesem Zeitpunkt. Vor einem Jahr lag der Speicherstand bei 74,3 Prozent und damit um 17 Prozentpunkte höher.

Die potenziellen Folgen sind gewaltig. Einerseits könnte es entgegen den wiederholten Beschwichtigungen von Reiche nun doch zu einer Gasmangellage kommen, bei der die Gasversorgung nötigenfalls rationiert wird und bestimmte als lebenswichtig geltende Abnehmergruppen bevorzugt werden.

Andererseits droht die Kostenexplosion für deutsche Gaskundinnen und -kunden gänzlich außer Kontrolle zu geraten. Schon jetzt hat sich die Preisentwicklung insbesondere für Privatkunden von derjenigen des europäischen Gasmarktes abgekoppelt.

In Deutschland muss inzwischen draufgezahlt werden

Laut dem Vergleichsportal Verivox zahlen Neukundinnen und -kunden tagesaktuell einen Arbeitspreis von 14,3 Cent pro Kilowattstunde Gas. Vor einem Jahr waren es 8,9 Cent, damit ist der Neukundenpreis um knapp 61 Prozent gestiegen. Für eine vierköpfige Familie, welche das Pech hat, jetzt einen Neuvertrag abschließen zu müssen, kann das zu Mehrkosten von mehreren Hundert Euro im Jahr führen.

Und das, obwohl sich die Preisentwicklung am europäischen Gasmarkt inzwischen etwas entspannt hat. Wurde europäisches Gas gemessen am Dutch TTF Natural Gas Future, also dem Börsenhandelspreis in Amsterdam, zum Monatsanfang zu rund 104 Euro pro Megawattstunde gehandelt, ist er inzwischen um 17,9 Prozent auf 85,40 Euro zurückgegangen. Im selben Zeitraum fiel der Neukundenpreis jedoch nur um 0,1 Cent beziehungsweise 0,7 Prozent.

Das zeigt, dass die niedrigen Speicherstände unmittelbar zu einer Risikoprämie führen, für die private Haushalte jetzt blechen müssen und das in einer Zeit, zu der viele Verbraucherinnen und Verbraucher ohnehin mit hohen Teuerungsraten belastet sind.

Auch Strom wird immer teurer, keine Entspannung in Sicht

Das teure Gas führt gleichzeitig dazu, dass auch der Strompreis fast unaufhaltsam steigt. Wer vor einem Jahr einen Neuvertrag abgeschlossen hat, konnte sich die Kilowattstunde zu rund 28,0 Cent sichern. Jetzt sind es mit fast 0,35 Euro 25 Prozent mehr – das liegt deutlich über dem europäischen Durchschnitt von etwa 29 Cent. Nur in Irland zahlen private Haushalte gegenwärtig noch mehr für ihren Strom.

Gleichzeitig scheint sich die Bundesregierung nicht mal auf eine Reduzierung der Stromsteuer auf europäisches Mindestmaß einigen zu können, was wenigstens geringfügig für Entlastung sorgen würde. Damit drohen die finanziellen Belastungen für private Haushalte weiter zu steigen, denn auch in bereits bestehenden Verträgen könnten die Preise bald angehoben werden, da es keine Konkurrenz durch günstige Neuverträge gibt.

Das Verschleppen der Energiewende rächt sich jetzt

Auch die nach Peter Altmeier (Amtszeit von 2018 bis 2021) zweite Verschleppung der Energiewende trägt zum Preisdebakel bei. Die Ausbauleistung bei Wind- und Solarenergie ist gegenüber der Vorgängerregierung stark zurückgegangen. Vor allem die geplanten Änderungen im Rahmen des Netzpaketes sorgen für Investitionszurückhaltung.

Dadurch wurden in diesem Jahr bislang nur rund 4 Gigawatt an Windkraftkapazitäten ans Netz genommen gegenüber einem Zielwert von 7,8 Gigawatt. Bei Solarstrom sind es 14,7 Gigawatt von angestrebten 22 Gigawatt. Dadurch fehlt es an Kapazitäten, die als Ausgleich für fehlende Gasreserven herangezogen werden können.

Ein Notfallgesetz aus der Feder von Habeck muss es richten

Inzwischen scheint Katharina Reiche ein Einsehen zu haben, in welche schwierige Lage sie deutsche Strom- und Gaskunden gebracht hat. Laut Spiegel und Handelsblatt plant das Wirtschaftsministerium jetzt ein Notfallgesetz, um im Winter alte, besonders klimaschädliche Kohle- und Ölkraftwerke wieder ans Netz nehmen zu können.

Kurios: Der Entwurf beruht auf einer Vorlage, welche auf den früheren Wirtschaftsminister Robert Habeck zurückgeht, der nach dem Ausbruch des russischen Angriffskrieges in der Ukraine pragmatisch und unideologisch eine Antwort auf die Energiekrise 2022 finden musste. Diejenige Union, welche während der Ampel-Koalition noch versprochen hatte, alles besser zu machen, stützt sich jetzt auf Gesetzesvorlagen der Vorgängerregierung.

Fazit: Ignorierte Warnungen kosten jetzt bares Geld

Die Weigerung von CDU-Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, im Frühjahr und Sommer dafür zu sorgen, die bedenklich leeren Gasspeicher zu füllen, haben zu historisch niedrigen Speicherständen geführt – ausgerechnet in einer Situation, in welcher die Prognosemodelle mit wachsender Wahrscheinlichkeit von einem kälteren Winter als bislang erwartet ausgehen.

Die Folgen sind schon jetzt auch ohne potenzielle Mangellage spürbar. Die deutschen Strom- und Gaspreise haben sich vom europäischen Marktgeschehen abgekoppelt. Während die Preise hier zuletzt zweistellig zurückgekommen sind, zahlen Neukundinnen und -kunden in Deutschland weiter steigende Preise.

Schon bald dürfte dieses Schicksal auch Bestandskundinnen und -kunden ereilen – laut einem Bericht des Berliner Kurier haben erste Versorger bereits kräftige Preiserhöhungen angekündigt, die Haushalte um mehrere Dutzend bis wenige Hundert Euro im Jahr belasten könnten. Zu einer Erholung der schwachen Binnenkonjunktur wird das sicherlich nicht beitragen, wohl aber zur weiteren Unzufriedenheit mit der aktuellen Bundesregierung.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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Max Gross

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