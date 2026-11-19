Mayr-Melnhof Karton: Abschreibungen und Energiekosten drücken 2026
Schwächere Cashflow-Prognosen und hohe Energiekosten belasten Mayr-Melnhof: Für 2026 erwartet der Konzern Wertminderungen von bis zu 300 Mio. Euro und einen deutlichen Jahresverlust.
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- Für 2026 erwartet Mayr-Melnhof einen nicht zahlungswirksamen Wertminderungsbedarf von 250 bis 300 Mio. Euro.
- Betroffen sind Sachanlagen und Geschäfts- bzw. Firmenwerte der Division Board & Paper.
- Hauptgrund für die Wertminderung sind schwächere Cashflow-Prognosen.
- Die Wertminderung beeinflusst das bereinigte EBITDA 2026 nicht; stark gestiegene Energiekosten belasten es jedoch.
- Das bereinigte EBITDA wird für 2026 auf 300 bis 320 Mio. Euro geschätzt, nach 395 Mio. Euro 2025 ohne TANN beziehungsweise 418 Mio. Euro inklusive TANN.
- Für 2026 erwartet die Gruppe einen Jahresverlust von 270 bis 340 Mio. Euro, nach einem Gewinn von 77 Mio. Euro 2025; maßgeblich dafür ist die Wertminderung.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Mayr-Melnhof Karton ist am 16.03.2027.
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