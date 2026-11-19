Cannabisaktien am Wendepunkt: Warum Canopy, Tilray & Co. jetzt im Fokus stehen
Das zwingt Anleger zum Handeln
Die Quartalsberichte der Cannabis-Unternehmen boten Licht und Schatten - oder sollte man besser Hoffnung und Resignation sagen? Die Unterschiede hätten nicht größer sein können. Das zwingt Anleger nun zum Handeln.
Cannabis-Sektor im Umbruch
Dass sich der gesamte Cannabis-Sektor aktuell im Umbruch befindet, zeigt sich nicht zuletzt an der anstehenden Übernahme von Aurora Cannabis durch OrganiGram Global. Der Konsolidierungsdruck ist hoch. Die letzten Jahre haben ihre Spuren hinterlassen. Nicht alle Unternehmen haben es geschafft, tragfähige Geschäftsmodelle zu etablieren.
Zudem ist der Rescheduling-Prozess der Drug Enforcement Administration (DEA) für Freizeitcannabis noch immer nicht vollständig abgeschlossen. Seit April dieses Jahres befindet sich zumindest das medizinische Cannabis in Schedule III. Die Zweiteilung bringt die Cannabis-Unternehmen in die Bredouille. Will man die aus der Schedule-III-Einstufung von medizinischem Cannabis resultierenden Vorzüge wie Steuererleichterungen genießen, muss eine ganz klare Trennung in der Buchhaltung her. Einige Unternehmen passen gar ihre Strategie an und fokussieren sich nun auf medizinisches Cannabis.
Quartalsberichte sorgen im Cannabis-Sektor für Turbulenzen
Den Quartalsberichten der großen Tech-Konzerne, DAX-Unternehmen oder aber Goldproduzenten gehört im Allgemeinen die Aufmerksamkeit an der Börse. Dabei bot auch die Berichtssaison im Cannabis-Sektor dieses Mal Spannendes. Den Auftakt zur Berichtssaison „vergeigte“ bereits im Oktober Tilray Brands. Der Markt reagierte überaus verschnupft auf die damaligen Tilray-Zahlen. Tilray sollte jedoch nicht die einzige Enttäuschung bleiben. Der ehemalige Platzhirsch Canopy Growth setzte ein weiteres Quartal in den Sand. Zwar konnten die Kanadier den Umsatz im aktuellen Berichtsquartal um 22 Prozent auf 81,4 Mio. CAD steigern, doch der ausgewiesene Nettoverlust von -40,7 Mio. CAD (Vorjahresquartal Nettoverlust von 5 Mio. CAD) verdeutlicht die Misere. Die Enttäuschung saß tief. Die Canopy-Aktie geriet massiv unter Druck.
Die Gruppe der Multi-State Operators (MSOs) – also Unternehmen wie Curaleaf Holdings, Green Thumb Industries oder Trulieve Cannabis - lieferte hingegen mehrheitlich überzeugende Zahlen ab.
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Trulieve Cannabis mit Fokus auf medizinisches Cannabis
Trulieve Cannabis passte sein Geschäftsmodell an und fokussierte sich im 3. Quartal 2026 auf medizinisches Cannabis. Das Unternehmen musste daraufhin zwar einen Umsatzrückgang von 20 Prozent auf 230 Mio. US-Dollar hinnehmen, doch dafür erreichte Trulieve die Gewinnzone. Der Gewinn betrug im 3. Quartal 2026 1 Mio. US-Dollar, nach einem Verlust in Höhe von 27 Mio. US-Dollar im 3. Quartal 2025. Der bereinigte Gewinn legte von -12 Mio. US-Dollar auf nunmehr 18 Mio. US-Dollar zu.
Spreu trennt sich vom Weizen
Der Cannabis-Sektor befindet sich in einer entscheidenden Phase. Salopp formuliert trennt sich gegenwärtig die Spreu vom Weizen. Unternehmen wie Curaleaf Holdings, Green Thumb Industries oder Trulieve Cannabis sind im Vorteil. Unternehmen wie Canopy müssen sich hingegen strecken, um nicht in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden.
Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte
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