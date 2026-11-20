Spannende Updates von Pernod Ricard sowie frische EU-Verbraucherdaten!
Ihre wichtigsten Termine
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
14:00 Uhr, Frankreich: Pernod Ricard, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 10/26
01:01 Uhr, Großbritannien: GfK Verbrauchervertrauen11/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 10/26
08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 10/26
08:00 Uhr, Dänemark: BIP Q3/26 (vorläufig)
08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 11/26
08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 11/26
09:30 Uhr, Polen: Industrieproduktion 10/26
16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 11/26 (vorab)
16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/26 (endgültig)
→ Aktion entdecken
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 20.11.2026
Zeit Land Relev. Termin 00:30 JPN National CPI ex Food, Energy (YoY) 00:30 JPN Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) 00:30 USA Rede von Fed-Mitglied Paulson 00:30 JPN Nationaler VPI ohne frische Lebensmittel (ggü. Vorjahr) 01:01 GBR GfK Consumer Confidence 02:15 CHN PBoC Interest Rate Decision 04:10 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 08:00 GBR Retail Sales ex-Fuel (MoM) 08:00 GBR Retail Sales (YoY) 08:00 DEU Producer Price Index (MoM) 08:00 GBR Retail Sales ex-Fuel (YoY) 08:00 DEU Erzeugerpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Retail Sales (MoM) 09:30 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 14:00 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 14:25 USA Fed-Mitglied Waller spricht 14:30 CAN Retail Sales (MoM) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat) 16:00 EUR Consumer Confidence 16:00 USA Michigan Consumer Sentiment Index 16:00 USA Michigan Consumer Expectations Index 16:00 USA UoM 1-year Consumer Inflation Expectations 16:00 USA UoM 5-year Consumer Inflation Expectation 18:15 USA Fed-Mitglied Cook spricht
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