65 Equity Partners knackt 2-Mrd.-Marke und investiert in Koenigsegg
Frisches Kapital für schnelle Visionen: 65 Equity Partners steigt bei Koenigsegg ein und unterstützt Wachstum, neue Technologien sowie einen möglichen späteren Börsengang.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- 65 Equity Partners hat seit der Gründung vor fünf Jahren weltweit über 2 Milliarden US-Dollar in 19 Unternehmen investiert.
- Das Unternehmen investiert in den schwedischen Hypercar-Hersteller Koenigsegg Automotive und stellt Kapital für Wachstum, technologische Entwicklung und mögliche Vorbereitungen auf einen späteren Börsengang bereit.
- Koenigsegg wurde 1994 von Christian von Koenigsegg gegründet; der Gründer bleibt Mehrheitsaktionär und führt das Unternehmen weiter.
- Koenigsegg verzeichnet seit 2022 durchschnittlich 80 % jährliches Umsatzwachstum und verfügt über einen Auftragsbestand von mehr als drei Jahren.
- Koenigsegg ist die vierte europäische Investition von 65 Equity Partners binnen 24 Monaten; weitere Beteiligungen betreffen Theop, Kee Safety sowie HAS/Cerbios.
- Eine gemeinsame Studie mit INSEAD ergab: 26 % der Familienunternehmen erwarten, in den kommenden drei bis fünf Jahren externes Kapital zu suchen, während nur 3 % einen vollständigen Verkauf planen.
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