Der wO USA Ind. 30 steht bei 49.409,47 PKT und verliert bisher -1,60 %.

Top-Werte: Intel +3,53 %, Micron Technology -0,13 %, Palantir -0,63 %, Super Micro Computer -0,63 %, SanDisk Corporation -0,71 %

Flop-Werte: SELLAS Life Sciences Group -18,96 %, Anthropic PBC Registered (A) -15,96 %, Advanced Micro Devices -8,72 %, Nike (B) -5,10 %, Unitedhealth Group -3,93 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 26.702,30 PKT und fällt um -1,46 %.

Top-Werte: PDD Holdings Incorporation (A) (A) ADR +11,06 %, Western Digital +4,00 %, Intel +3,53 %, Axon Enterprise +3,23 %, Seagate Technology Holdings +2,77 %

Flop-Werte: Advanced Micro Devices -8,72 %, Nebius Group Registered (A) -5,72 %, DoorDash Registered (A) -5,38 %, Shopify -4,98 %, MercadoLibre -4,23 %

Der wO USA All Ind. 500 steht bei 7.217,49 PKT und verliert bisher -1,41 %.

Top-Werte: Insmed +18,16 %, Hyperliquid Strategies +10,14 %, Everpure Registered (A) +5,43 %, Rubrik Registered (A) +4,74 %, First Solar +4,07 %

Flop-Werte: StoneX Group -25,12 %, SELLAS Life Sciences Group -18,96 %, Anthropic PBC Registered (A) -15,96 %, Zoom Communications Registered (A) -9,22 %, Advanced Micro Devices -8,72 %