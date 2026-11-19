Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Advanced Micro Devices in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,17 % bestehen.

Nach einem zwischenzeitlichen Gewinn von 5,30 % verliert Advanced Micro Devices im Tagesverlauf deutlich an Boden und fällt tief ins Minus. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser gibt es nicht. Die Chipbranche zeigt kein einheitliches Bild: Während Intel und Qualcomm zulegen, geben NVIDIA und Broadcom nach.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um -14,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,58 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Advanced Micro Devices einen Anstieg von +138,96 %.

Während Advanced Micro Devices deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,46 %.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,46 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -1,79 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,76 %. Broadcom verliert -1,72 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Advanced Micro Devices Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der AMD-Aktie. Als mögliche Auslöser werden ein Hedgefonds-Shortbericht und eine gemeldete Entscheidung von Microsoft Azure für Intel Xeon statt AMD Epyc genannt. Manche halten die Aktie weiterhin für überbewertet, andere sehen im Rücksetzer eine Kaufchance. Zudem werden mögliche Vorteile durch berichtete Turbulenzen bei Nvidia diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

AMD entwickelt als fabless Chipanbieter Prozessoren, Grafikchips und adaptive SoCs für Rechenzentren, PCs, Spielekonsolen und Industrie. Kernprodukte sind Ryzen, EPYC, Radeon und Instinct-KI-Beschleuniger. Bei x86-CPUs ist AMD Intels wichtigster Rivale; bei GPUs und KI konkurriert es vor allem mit Nvidia. Stärken sind Chiplet-Designs, das breite CPU-/GPU-Portfolio und kundenspezifische Konsolenchips. Bei KI-Software ist Nvidias Ökosystem ein Wettbewerbsvorteil.

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 718,11 Mrd.EUR € wert.

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Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

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Die Aktie von Advanced Micro Devices erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 63,02 %. Über 5 Jahre lag sie bei 28,40 %, über 10 Jahre bei 50,23 %.

Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,21 % 1 Monat -9,58 % 3 Monate +4,17 % 1 Jahr +121,42 %

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Stand: 19.11.2026, 20:00 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der Advanced Micro Devices Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Advanced Micro Devices Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.