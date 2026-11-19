Der Börsengang von Anthropic zeigt die ganze Absurdität: eine Marktkapitalisierung von zwei Billion Dollar für ein Unternehmen, das Verluste macht und Zahlungszusagen von knapp einer Billion Dollar in den nächsten Jahren hat! Und dennoch ist es kurzfristig rational (innerhalb eine kranken Systems!), die Aktie zu kaufen, weil es am ersten Tag bei IPOs fast immer nach oben geht. Kaum aber war Anthropic an der Börse, ging es mit den Aktienmärkten bergab. Wollte die großen Player den Markt oben halten, bis zum Anthropic-IPO und zogen dann den Stecker, nachdem die KI-Blase ohnehin schwer angestochen ist mit dem Abgang von Jensen Huang als "Lehman-Moment"? Vor allem Privatinvestoren (also schwache Hände) haben Anthropic mit dem Börsengang gekauft - dazu können Mitarbeiter der Firma gleich am ersten zehn Prozent ihrer Anteile verkaufen und werden alleine dadurch steinreich. Und das mit einer Firma, deren Überlebenschancen durchaus zweifelhaft sind. Unter Druck auch weiter Gold , weil die Fed die Zinsen stärker anheben will. Aber wenn die KI-Blase platzt und die Aktienmärkte abverkaufen, wird das nicht passieren..

Hinweis aus Video zu Rohstoffen: www.rohstoffliste.de

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Das Video "Anthropic-IPO: Ist jetzt endgültig der Stecker aus KI-Blase gezogen?" sehen Sie hier..