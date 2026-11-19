Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Verbio, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -33,28 % Verlust nach sich zog.

Auf Monatssicht summiert sich das Minus bei Verbio auf 27,20 %. Der Biokraftstoffhersteller verzeichnet bereits den fünften Verlusttag in Folge. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Kursrückgang gibt es nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um -19,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,20 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Verbio eine positive Entwicklung von +1,18 % erlebt.

Zum Vergleich: Der TecDAX notiert heute lediglich -1,28 % im Plus-Minus-Bereich. Verbio entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Die Aktie von Verbio erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -13,04 %. Über 5 Jahre lag sie bei -19,19 %, über 10 Jahre bei 11,97 %.

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Börsen Update Europa - 19.11. - CH 20 schwach -0,86 %

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurspotenzial für Verbio durch hohe Dieselpreise infolge knapper Raffineriekapazitäten. Diesel-Futures werden als relevantere Vergleichsgröße als Rohöl gesehen. Als mögliche Wachstumstreiber gelten RED III, Bio-LNG und höhere Ethanolbeimischungen. Zudem wird diskutiert, ob der Verkauf biogenen CO₂ an künftige eSAF-Anlagen zusätzliche Ergebnisbeiträge liefern könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

So schlagen sich die Wettbewerber von Verbio

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,36 %.

Informationen zur Verbio Aktie

Verbio (ISIN DE000A0JL9W6) produziert Biodiesel, Bioethanol und Biomethan für den Verkehrssektor sowie Futter- und Düngemittel. Der Konzern zählt zu Europas führenden Biokraftstoffherstellern und ist auch in den USA und Indien aktiv. Konkurrenten sind Neste, ADM und CropEnergies. Differenzierungsmerkmale sind integrierte Bioraffinerien, die Verwertung von Reststoffen und die Erzeugung von Biomethan aus Stroh.

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,38 Mrd.EUR € wert.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -19,16 % 1 Monat -27,20 % 3 Monate -33,28 % 1 Jahr +29,79 %

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Stand: 19.11.2026, 21:00 Uhr

Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.