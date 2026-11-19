Der schwache Gesamtmarkt belastete die IPO-Euphorie, Nasdaq und Dow Jones verloren jeweils mehr als 2 Prozent, der S&P gab 1,8 Prozent nach.

Der heißeste Börsengang des Jahres ist geglückt. KI-Entwickler Anthropic ist an der Nasdaq gelandet, und der Start fiel kräftig aus. Die Aktie des Claude-Entwicklers eröffnete unter dem Ticker-Symbol ANT bei 111,50 US-Dollar, mehr als 30 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar. Am späten Abend kurz vor US-Börsenschluss notierte sie bei rund 95 US-Dollar und damit noch 15 Prozent im Plus.

Mit 81 Milliarden US-Dollar spielte das noch keine sechs Jahre alte Unternehmen die größte Summe ein, die je bei einem Börsengang zusammenkam, und übertraf den SpaceX-Deal aus diesem Jahr. Wegen der hohen Nachfrage stockte Anthropic das Angebot auf und platzierte die Papiere oberhalb der ursprünglichen Preisspanne.

Auch Privatanleger griffen beherzt zu. Laut Vanda Research lag der Nettokauf in den ersten 30 Handelsminuten bei 18,6 Millionen US-Dollar. Unter den Debüts 2026 erzielte nur SpaceX mit 25,6 Millionen mehr. Der Umsatz der Kleinanleger war mit 255 Millionen Dollar allerdings mehr als doppelt so hoch, ein Zeichen für hektisches Hin und Her. Der Anteil der Käufe sank von 57,2 auf 52,5 Prozent. Finanziert wurden die Orders oft durch Verkäufe anderer Einzelwerte, allen voran AMD.

Der Gang aufs Parkett verändert auch das Leben vieler Beschäftigter. Laut Bild steigen rund 2.800 aktuelle Mitarbeiter und auch frühere Kollegen zu Millionären auf. Bei 598 von ihnen dürfte der Betrag sogar über die Marke von 100 Millionen US-Dollar reichen. Die Grundlage sind Aktienoptionen, die sich die Belegschaft früh sichern konnte, als ein Papier bis 2023 im Schnitt weniger als einen Dollar kostete.

Tech-Analyst Dan Ives sieht erstmals eine US-Spitzenfirma für KI mit eigenem Börsenkurs, ohne Werbe- oder Raketengeschäft im Hintergrund wie bei Google oder SpaceX. Das Debüt könne das Vertrauen in die KI-Wachstumsstory stützen, auch wenn die Branche eine nervenaufreibende Phase durchlaufe.

-16,71 % -32,12 % ISIN: US03703U1079 WKN: A42SXH Intraday

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Nun richtet sich der Blick auf OpenAI. Der ChatGPT-Anbieter hat vertrauliche Börsenunterlagen bei der SEC eingereicht, Finanzchefin Sarah Friar nannte intern 2027 oder früher als Ziel. Der Umsatz zog im dritten Quartal an, die Betriebsverluste fallen aber deutlich höher aus als bei Anthropic.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Anthropic PBC Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,00 % und einem Kurs von 86,94EUR auf Lang & Schwarz (19. November 2026, 21:22 Uhr) gehandelt.





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Julian Schick

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Seine Trading-Tipps gibt es täglich in der wallstreetONLINE Börsenlounge auf YouTube zu sehen. Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner wallstreetONLINE Profilseite. Julian Schick schreibt seit 2020 für wallstreetONLINE über alles, was die Kurse bewegt. Besonders interessieren ihn die Themen passives Einkommen, Dividenden und ETFs. Zuvor hat er die Kölner Journalistenschule absolviert und war unter anderem für das Handelsblatt, die Financial Times Deutschland, den Fernsehsender Euronews und den Radiosender WDR5 tätig. Bei wO hat er unter anderem den YouTube-Kanal mit aufgebaut und interviewt dort unsere Marktexperten. Seit 2024 leitet er die wO-Redaktion.Seine Trading-Tipps gibt es täglich in der wallstreetONLINE Börsenlounge auf YouTube zu sehen. Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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