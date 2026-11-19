Anthropic ist an der Börse! Rekord-IPO spült 81 Milliarden USD in die Kasse
2800 neue Millionäre
Anthropic hat den größten Börsengang aller Zeiten hingelegt. Die Aktie startete über dem Ausgabepreis, gab im Handelsverlauf aber schon einen Teil der Gewinne wieder ab. Der breire Markt brach unterdessen heftig ein.
- Anthropic-Aktie startet stark, gibt Gewinne ab
- Anthropic erzielt 81 Milliarden beim Börsengang
- OpenAI peilt Börsengang 2027 an, Verluste steigen
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Der heißeste Börsengang des Jahres ist geglückt. KI-Entwickler Anthropic ist an der Nasdaq gelandet, und der Start fiel kräftig aus. Die Aktie des Claude-Entwicklers eröffnete unter dem Ticker-Symbol ANT bei 111,50 US-Dollar, mehr als 30 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar. Am späten Abend kurz vor US-Börsenschluss notierte sie bei rund 95 US-Dollar und damit noch 15 Prozent im Plus.
Der schwache Gesamtmarkt belastete die IPO-Euphorie, Nasdaq und Dow Jones verloren jeweils mehr als 2 Prozent, der S&P gab 1,8 Prozent nach.
Mit 81 Milliarden US-Dollar spielte das noch keine sechs Jahre alte Unternehmen die größte Summe ein, die je bei einem Börsengang zusammenkam, und übertraf den SpaceX-Deal aus diesem Jahr. Wegen der hohen Nachfrage stockte Anthropic das Angebot auf und platzierte die Papiere oberhalb der ursprünglichen Preisspanne.
Auch Privatanleger griffen beherzt zu. Laut Vanda Research lag der Nettokauf in den ersten 30 Handelsminuten bei 18,6 Millionen US-Dollar. Unter den Debüts 2026 erzielte nur SpaceX mit 25,6 Millionen mehr. Der Umsatz der Kleinanleger war mit 255 Millionen Dollar allerdings mehr als doppelt so hoch, ein Zeichen für hektisches Hin und Her. Der Anteil der Käufe sank von 57,2 auf 52,5 Prozent. Finanziert wurden die Orders oft durch Verkäufe anderer Einzelwerte, allen voran AMD.
Der Gang aufs Parkett verändert auch das Leben vieler Beschäftigter. Laut Bild steigen rund 2.800 aktuelle Mitarbeiter und auch frühere Kollegen zu Millionären auf. Bei 598 von ihnen dürfte der Betrag sogar über die Marke von 100 Millionen US-Dollar reichen. Die Grundlage sind Aktienoptionen, die sich die Belegschaft früh sichern konnte, als ein Papier bis 2023 im Schnitt weniger als einen Dollar kostete.
Tech-Analyst Dan Ives sieht erstmals eine US-Spitzenfirma für KI mit eigenem Börsenkurs, ohne Werbe- oder Raketengeschäft im Hintergrund wie bei Google oder SpaceX. Das Debüt könne das Vertrauen in die KI-Wachstumsstory stützen, auch wenn die Branche eine nervenaufreibende Phase durchlaufe.
Nun richtet sich der Blick auf OpenAI. Der ChatGPT-Anbieter hat vertrauliche Börsenunterlagen bei der SEC eingereicht, Finanzchefin Sarah Friar nannte intern 2027 oder früher als Ziel. Der Umsatz zog im dritten Quartal an, die Betriebsverluste fallen aber deutlich höher aus als bei Anthropic.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die Anthropic PBC Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,00 % und einem Kurs von 86,94EUR auf Lang & Schwarz (19. November 2026, 21:22 Uhr) gehandelt.
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