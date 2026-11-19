Aktien mit extremer Performance im wO USA Ind. 30 am 19.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im wO USA Ind. 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.11.2026 im wO USA Ind. 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SELLAS Life Sciences Group (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -16,21 %
Performance 1M:
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Anthropic PBC Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -8,24 %
Performance 1M: -7,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,65 %
Performance 1M: -6,14 %
Tagesperformance: -4,90 %
Performance 1M: -25,63 %
Tagesperformance: -4,70 %
Performance 1M: +4,93 %
Tagesperformance: -4,50 %
Performance 1M: -4,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,34 %
Performance 1M: -15,12 %
Tagesperformance: -4,14 %
Performance 1M: -24,91 %
Tagesperformance: -4,00 %
Performance 1M: -36,53 %
Tagesperformance: -3,76 %
Performance 1M: +6,08 %
Tagesperformance: -3,05 %
Performance 1M: -17,11 %
Tagesperformance: -2,96 %
Performance 1M: +7,29 %
Tagesperformance: -2,94 %
Performance 1M: -39,03 %
Tagesperformance: -2,79 %
Performance 1M: -16,33 %
Tagesperformance: -2,78 %
Performance 1M: -13,79 %
Tagesperformance: -2,72 %
Performance 1M: -36,33 %
Tagesperformance: -2,71 %
Performance 1M: -12,11 %
Tagesperformance: +2,62 %
Performance 1M: -38,37 %
Tagesperformance: -2,58 %
Performance 1M: -24,57 %
Tagesperformance: -2,27 %
Performance 1M: +1,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,09 %
Performance 1M: -29,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.