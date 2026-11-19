🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der AMD-Aktie. Als mögliche Auslöser werden ein Hedgefonds-Shortbericht und eine gemeldete Entscheidung von Microsoft Azure für Intel Xeon statt AMD Epyc genannt. Manche halten die Aktie weiterhin für überbewertet, andere sehen im Rücksetzer eine Kaufchance. Zudem werden mögliche Vorteile durch berichtete Turbulenzen bei Nvidia diskutiert.