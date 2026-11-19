Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 19.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.11.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -7,73 %
Performance 1M: -7,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -7,09 %
Performance 1M: -41,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -6,09 %
Performance 1M: -14,75 %
Tagesperformance: -4,99 %
Performance 1M: -24,57 %
Tagesperformance: -4,98 %
Performance 1M: -20,78 %
Tagesperformance: -4,83 %
Performance 1M: +4,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Take-Two Interactive Software (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,80 %
Performance 1M: -25,63 %
Tagesperformance: -4,29 %
Performance 1M: -4,43 %
Tagesperformance: -4,16 %
Performance 1M: -4,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,90 %
Performance 1M: -4,72 %
Tagesperformance: -3,84 %
Performance 1M: +4,18 %
Tagesperformance: -3,75 %
Performance 1M: -36,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Strategy Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,73 %
Performance 1M: -17,60 %
Tagesperformance: -3,73 %
Performance 1M: -2,96 %
Tagesperformance: -3,73 %
Performance 1M: -0,16 %
Tagesperformance: +3,44 %
Performance 1M: -9,95 %
Tagesperformance: +2,82 %
Performance 1M: -38,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,35 %
Performance 1M: -5,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,13 %
Performance 1M: -14,35 %