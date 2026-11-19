Die größten Gewinner und Verlierer im wO USA All Ind. 500 am 19.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im wO USA All Ind. 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.11.2026 im wO USA All Ind. 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +20,68 %
Performance 1M: +52,99 %
Tagesperformance: -16,97 %
Performance 1M: +50,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SELLAS Life Sciences Group (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -16,11 %
Performance 1M:
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Anthropic PBC Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -9,54 %
Performance 1M: -9,23 %
Tagesperformance: -9,35 %
Performance 1M: -20,07 %
Tagesperformance: -8,22 %
Performance 1M: -23,64 %
Tagesperformance: -8,21 %
Performance 1M: +14,86 %
Tagesperformance: -8,04 %
Performance 1M: -15,25 %
Tagesperformance: -7,97 %
Performance 1M: -7,47 %
Tagesperformance: -7,48 %
Performance 1M: -7,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +7,34 %
Performance 1M: -7,58 %
Tagesperformance: -7,33 %
Performance 1M:
Tagesperformance: -7,06 %
Performance 1M: +21,63 %
Tagesperformance: -6,93 %
Performance 1M: +5,15 %
Tagesperformance: -6,78 %
Performance 1M: +1,73 %
Tagesperformance: -6,70 %
Performance 1M: +24,09 %
Tagesperformance: -6,65 %
Performance 1M: -23,36 %
Tagesperformance: -6,43 %
Performance 1M: -5,83 %
Tagesperformance: -6,42 %
Performance 1M: -0,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AMC Entertainment Holdings Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,34 %
Performance 1M: -20,55 %
Tagesperformance: -6,28 %
Performance 1M: -14,15 %
Tagesperformance: +5,36 %
Performance 1M: +29,15 %
Tagesperformance: +4,44 %
Performance 1M: +3,36 %
Tagesperformance: +3,75 %
Performance 1M: +21,66 %
Tagesperformance: +3,73 %
Performance 1M: -9,95 %
Tagesperformance: +3,34 %
Performance 1M: -9,20 %
Tagesperformance: +3,14 %
Performance 1M: -38,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,13 %
Performance 1M: -13,94 %
Tagesperformance: +3,12 %
Performance 1M: +4,12 %
Tagesperformance: +3,01 %
Performance 1M: -1,67 %
Tagesperformance: +2,66 %
Performance 1M: +4,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu GameStop (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,53 %
Performance 1M: -5,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,28 %
Performance 1M: -22,92 %
Tagesperformance: +2,02 %
Performance 1M: -23,42 %