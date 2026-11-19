Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Rheinmetall abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -40,98 % verkraften.

Ein neues 52-Wochen-Tief prägt den Handel bei Rheinmetall am dritten Verlusttag in Folge. Einen konkreten Auslöser für den erneuten Rückgang gibt es zunächst nicht. Die Wettbewerber zeigen nur moderate Kursbewegungen in beide Richtungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,37 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -54,25 % verloren.

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Während Rheinmetall deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,66 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rheinmetalls Kursschwäche, mögliche weitere charttechnische Tiefs und den Einfluss von Leerverkäufern. Im Fokus stehen die Analystenkonferenz und die Frage, ob bereits viel Negatives eingepreist ist. Diskutiert werden zudem Sorgen vor einer weiteren Gewinnwarnung, Haushaltsrisiken sowie die langfristige Munitionsnachfrage und mögliche Folgen eines Kriegsendes für die Wachstumspläne.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Rheinmetall entwickelt und produziert Wehrtechnik für Streitkräfte: Panzer, Militärfahrzeuge, Artillerie, Munition, Flugabwehr und Elektronik. Der Konzern zählt zu Europas führenden Rüstungsanbietern und ist ein bedeutender Munitionslieferant der NATO-Staaten. Konkurrenten sind BAE Systems, KNDS, General Dynamics und Leonardo. Differenzierungsmerkmale sind die Kombination aus Waffen-, Munitions- und Fahrzeugkompetenz sowie die etablierte 120-mm-Panzerkanonentechnik.

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,77 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von Rheinmetall erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 38,58 %. Über 5 Jahre lag sie bei 53,65 %, über 10 Jahre bei 27,01 %.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,17 % 1 Monat -34,37 % 3 Monate -40,98 % 1 Jahr -58,68 %

Stand: 19.11.2026, 22:00 Uhr

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Börsen Update Europa - 19.11. - CH 20 schwach -0,86 %

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,34 %. Thales notiert im Minus, mit -0,24 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -1,19 %. Lockheed Martin verliert -0,59 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,27 %.

Rheinmetall Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.