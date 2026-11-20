SoftBank crasht zweistellig – KI-Angst ist zurück: War OpenAI das falsche Pferd?
Nach Anthropics Debüt
SoftBank stürzt zeitweise um mehr als 16 Prozent ab. Nach Anthropics Börsenstart erfasst der KI-Ausverkauf Asiens Tech-Aktien. Besonders eine milliardenschwere Wette lässt Anleger jetzt an den hohen Erwartungen zweifeln.
Die SoftBank steht im Zentrum eines breiten Ausverkaufs von Technologieaktien aus Asien. Der Kurs brach am Freitag zeitweise um 16,16 Prozent ein.
Aktuell notiert die Aktie bei 3.024 Yen. Das entspricht einem Minus von 14,40 Prozent gegenüber dem Vortag.
Chipaktien geraten unter Druck
Der Verkaufsdruck reicht weit über SoftBank hinaus. In Japan büßte Tokyo Electron 7,19 Prozent ein. Lasertec verlor 6,75 Prozent und Renesas Electronics gab 6,71 Prozent nach. Die schwachen Halbleiterwerte belasteten auch den Nikkei 225.
In Südkorea traf es die Nvidia-Zulieferer SK Hynix und Samsung Electronics. Ihre Aktien fielen um sechs beziehungsweise 4,7 Prozent. Der Leitindex Kospi verlor 4,6 Prozent. In Taiwan sank die Aktie des Chip-Auftragsfertigers TSMC um 4,76 Prozent.
Auch Chinas Techwerte blieben nicht verschont
Tencent gab um 1,89 Prozent nach. Der Speicherchiphersteller CXMT verlor 4,35 Prozent und erreichte ein neues Rekordtief. Baidu büßte 4,42 Prozent ein. Beim KI-Chipentwickler Enflame betrug das Minus 3,93 Prozent.
Damit geraten sowohl große Technologiekonzerne als auch Unternehmen aus der Chipindustrie unter Druck. Der Ausverkauf zeigt, wie breit die Zweifel an den Erträgen der KI-Investitionen inzwischen auf den asiatischen Aktienmärkten verbreitet sind.
Fazit
SoftBanks Milliardenwette auf OpenAI wird zum Belastungsfaktor. Zugleich erfasst der Ausverkauf zahlreiche Chip- und Technologiewerte in Asien. Im Zentrum steht die Frage, ob die gewaltigen KI-Investitionen die erhofften Renditen bringen werden.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
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