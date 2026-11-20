Aktuell notiert die Aktie bei 3.024 Yen. Das entspricht einem Minus von 14,40 Prozent gegenüber dem Vortag.

Die SoftBank steht im Zentrum eines breiten Ausverkaufs von Technologieaktien aus Asien. Der Kurs brach am Freitag zeitweise um 16,16 Prozent ein.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Chipaktien geraten unter Druck

Der Verkaufsdruck reicht weit über SoftBank hinaus. In Japan büßte Tokyo Electron 7,19 Prozent ein. Lasertec verlor 6,75 Prozent und Renesas Electronics gab 6,71 Prozent nach. Die schwachen Halbleiterwerte belasteten auch den Nikkei 225.

In Südkorea traf es die Nvidia-Zulieferer SK Hynix und Samsung Electronics. Ihre Aktien fielen um sechs beziehungsweise 4,7 Prozent. Der Leitindex Kospi verlor 4,6 Prozent. In Taiwan sank die Aktie des Chip-Auftragsfertigers TSMC um 4,76 Prozent.

Auch Chinas Techwerte blieben nicht verschont

Tencent gab um 1,89 Prozent nach. Der Speicherchiphersteller CXMT verlor 4,35 Prozent und erreichte ein neues Rekordtief. Baidu büßte 4,42 Prozent ein. Beim KI-Chipentwickler Enflame betrug das Minus 3,93 Prozent.

Damit geraten sowohl große Technologiekonzerne als auch Unternehmen aus der Chipindustrie unter Druck. Der Ausverkauf zeigt, wie breit die Zweifel an den Erträgen der KI-Investitionen inzwischen auf den asiatischen Aktienmärkten verbreitet sind.

Fazit

SoftBanks Milliardenwette auf OpenAI wird zum Belastungsfaktor. Zugleich erfasst der Ausverkauf zahlreiche Chip- und Technologiewerte in Asien. Im Zentrum steht die Frage, ob die gewaltigen KI-Investitionen die erhofften Renditen bringen werden.

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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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