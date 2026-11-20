Am Donnerstag war das Papier kurz nach Handelsbeginn um bis zu 39 Prozent über den Ausgabepreis gestiegen. Zum Börsenschluss blieben 17 Prozent Plus übrig. Der Schlusskurs lag bei 97,17 US-Dollar, der Emissionspreis bei 83 US-Dollar.

Die Börsenparty von Anthropics bekommt einen Dämpfer. So verlor die Aktie nach Börsenschluss rund fünf Prozent. Hohe Bewertungen und neue Konkurrenz schüren die Sorgen um den KI-Boom.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der vollständig verwässerte Börsenwert betrug rund 1,8 Billionen US-Dollar. Damit war Anthropic das siebtgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Beim Börsengang war die Nachfrage siebenmal so groß wie das Aktienangebot.

-4,17 % -34,56 % -34,95 % ISIN: US03703U1079 WKN: A42SXH Intraday

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Milliardenkosten bremsen die Euphorie

Zum 31. Oktober erreichte der auf ein Jahr hochgerechnete Umsatz 81 Milliarden US-Dollar. Im dritten Quartal verbuchte Anthropic jedoch einen operativen Verlust von 567 Millionen US-Dollar. Zu den wesentlichen Belastungen gehörten fünf Milliarden US-Dollar für Rechenleistung aus kurzfristigen Vereinbarungen.

Goldman Sachs erwartet erst für das Jahr 2030 einen positiven freien Cashflow. Zugleich prognostizieren die Analysten für dieses Jahr einen Umsatz von rund 685 Milliarden US-Dollar. Die Erwartungen an das Wachstum sind entsprechend hoch.

Apple erhöht den Druck

Das Unternehmen entwickelt einen eigenen autonomen KI-Agenten, der Aufgaben für Nutzer erledigen soll. Damit verschärft sich der Wettbewerb mit Anthropic, OpenAI und Meta. Auch günstigere Modelle mit frei verfügbaren Modellgewichten könnten den Preisdruck erhöhen.

Hoffnung auf Milliardenkäufe

Wenn Anthropic die Voraussetzungen für eine beschleunigte Indexaufnahme erfüllt, könnte die Aktie bereits im Dezember in den Russell 1000 und den Nasdaq 100 aufgenommen werden. Das könnte Käufe von Indexfonds in Milliardenhöhe auslösen.

Fazit:

Der Rekord-IPO allein vertreibt die KI-Sorgen jedoch nicht. Anthropic muss zeigen, dass aus rasantem Wachstum verlässliche Erträge entstehen. Mögliche Indexkäufe könnten die Nachfrage stützen.

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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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