Anthropic-Aktie fällt nachbörslich: Der Rekord-IPO stoppt die KI-Angst nicht
Milliardenkosten im Fokus
Die Anthropic-Aktie ist bei ihrem Börsen-Debüt an der Nasdaq zunächst bis zu 39 Prozent gestiegen. Die Aktie ging mit einem Plus von 17 Prozent aus dem Handel. Doch nachbörslich geht es um bis zu 5 Prozent nach unten.
Die Börsenparty von Anthropics bekommt einen Dämpfer. So verlor die Aktie nach Börsenschluss rund fünf Prozent. Hohe Bewertungen und neue Konkurrenz schüren die Sorgen um den KI-Boom.
Am Donnerstag war das Papier kurz nach Handelsbeginn um bis zu 39 Prozent über den Ausgabepreis gestiegen. Zum Börsenschluss blieben 17 Prozent Plus übrig. Der Schlusskurs lag bei 97,17 US-Dollar, der Emissionspreis bei 83 US-Dollar.
Der vollständig verwässerte Börsenwert betrug rund 1,8 Billionen US-Dollar. Damit war Anthropic das siebtgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Beim Börsengang war die Nachfrage siebenmal so groß wie das Aktienangebot.
Milliardenkosten bremsen die Euphorie
Zum 31. Oktober erreichte der auf ein Jahr hochgerechnete Umsatz 81 Milliarden US-Dollar. Im dritten Quartal verbuchte Anthropic jedoch einen operativen Verlust von 567 Millionen US-Dollar. Zu den wesentlichen Belastungen gehörten fünf Milliarden US-Dollar für Rechenleistung aus kurzfristigen Vereinbarungen.
Goldman Sachs erwartet erst für das Jahr 2030 einen positiven freien Cashflow. Zugleich prognostizieren die Analysten für dieses Jahr einen Umsatz von rund 685 Milliarden US-Dollar. Die Erwartungen an das Wachstum sind entsprechend hoch.
Apple erhöht den Druck
Das Unternehmen entwickelt einen eigenen autonomen KI-Agenten, der Aufgaben für Nutzer erledigen soll. Damit verschärft sich der Wettbewerb mit Anthropic, OpenAI und Meta. Auch günstigere Modelle mit frei verfügbaren Modellgewichten könnten den Preisdruck erhöhen.
Hoffnung auf Milliardenkäufe
Wenn Anthropic die Voraussetzungen für eine beschleunigte Indexaufnahme erfüllt, könnte die Aktie bereits im Dezember in den Russell 1000 und den Nasdaq 100 aufgenommen werden. Das könnte Käufe von Indexfonds in Milliardenhöhe auslösen.
Fazit:
Der Rekord-IPO allein vertreibt die KI-Sorgen jedoch nicht. Anthropic muss zeigen, dass aus rasantem Wachstum verlässliche Erträge entstehen. Mögliche Indexkäufe könnten die Nachfrage stützen.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Podcast "Börse, Baby!"