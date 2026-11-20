Der größte Börsengang aller Zeiten verschaffte dem technisch angeschlagenen Aktienmarkt am Donnerstag nur eine vorübergehende Atempause. Sorgte der vielfach überzeichnete IPO von Anthropic noch für eine Erleichterungsrallye in den Nasdaq-Futures , die bis zur Handelseröffnung um +2 Prozent geklettert waren, purzelten schon kurz darauf die Kurse erneut und setzten ihre bereits tagelange Talfahrt fort.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Offenbar soll auch der Nvidia-Rivale Sanktionen umgangen haben und am Schmuggel von leistungsfähigen Halbleiterprodukten nach China beteiligt gewesen sein. Die Aktie fiel um 7,7 Prozent und belastete den Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor, der um 2,4 Prozent nachgab, besonders stark. Insgesamt büßte der Nasdaq 100 2,1 Prozent ein. Er verlor Top-to-Bottom über 1.200 Punkte an Wert. Auch Anthropic verlor nach anfänglichen Gewinnen von bis zu 39 Prozent schnell an Wert und setzte die Verluste in der Nachbörse fort.

Auch in Asien purzeln die Kurse, vor allem Halbleiterwerte betroffen

An den schon seit Wochen hochnervösen Aktienmärkten in Asien verfehlten die negativen Vorgaben aus den USA ihre Wirkung nicht. Der japanische Nikkei-Index büßte bis zum Freitagmorgen 4,7 Prozent an Wert ein, hier flogen vor allem die Anteile von SoftBank und des Speicherchipherstellers Kioxia aus den Depots.

In Südkorea ging es für den Kospi fast 6 Prozent bergab. Auch hier waren Halbleiterhersteller überproportional von den Verlusten betroffen, Samsung und SK Hynix verloren jeweils rund 7 Prozent. Anlegerinnen und Anleger befürchten, dass der Margen-Peak doch näher in der Zukunft liegt als bislang gedacht.

Auch in Hongkong purzelten die Kurse nach einer ganzen Reihe schwacher Quartalszahlen weiter, vor allem die Enttäuschung über das Abschneiden von Alibaba belastete den Markt, der gemessen am Hang-Seng-Index 2,2 Prozent in die Knie ging. Mit einem Minus von 19 Prozent regelrecht zerrissen wurde vor allem Gaming-Titel NetEase, nach verfehlten Umsatz- und Gewinnerwartungen.

DAX vor schwachem Handelsauftakt, SAP und Rheinmetall leiden

Angesichts der schwachen Vorgaben sowohl aus den USA als auch aus Asien steuert der deutsche Aktienmarkt auf einen weiteren schwachen Handelstag zu. Overnight-Futures taxieren den DAX auf rund 25.125 Punkte und ein Minus von rund einem Prozent, nachdem er bereits am Donnerstag im XETRA-Handel 1,1 Prozent verloren hatte. Es wäre der fünfte Verlusttag in Folge, was auch die Unterstützung bei 25.000 Punkten unter Druck setzen könnte.

Zu den größten Verlierern gehörten am Donnerstag die Anteilscheine von SAP mit einem Minus von 3,6 Prozent. Hier kehren nach dem Anthropic-IPO die Sorgen bezüglich den Wachstumsaussichten in der Software-Branche zurück. Auch Rheinmetall geriet einmal mehr unter die Räder. Wird die Nachbörse mitberücksichtigt, gab das Papier um 4,7 Prozent nach. Hier rückt mit 700 Euro bereits die nächster Hunderter-Marke ins Visier der Verkäuferinnen und Verkäufer.

Im Gesamtmarktindex HDAX hatte es allerdings Evonik besonders hart getroffen mit Abgaben von rund 17 Prozent. Der Grund: Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF hat seinen Übernahmeversuch aufgegeben. Am Freitag könnte unterdessen vor allem Dermapharm stark von Verlusten betroffen sein. Hier hat die Börsenaufsichtsbehörde BaFin Unregelmäßigkeiten im Geschäftsabschluss 2025 beanstandet.

Gold und Silber brechen ein, Kupfer und Öl mit Rezessionssignalen

Doch nicht nur die Aktienmärkte stehen unter Druck, auch am Rohstoff- sowie am Krypto-Markt weiten sich die Verluste aus. Vor allem Gold und Silber brachen im asiatischen Handel einmal mehr ein. Der Spot-Markt-Preis für Gold verbilligte sich zeitweise um mehr als 3 Prozent, womit das Edelmetall der Marke von 3.500 US-Dollar pro Feinunze gefährlich nahe kam. Die Futures verloren sogar noch stärker an Wert.

Das grundsätzlich volatiler handelnde Silber büßte in der Spitze fast 4 Prozent ein und kam damit 41 US-Dollar nahe. Am frühen Freitagmorgen setzte jedoch geringfügige Entspannung ein. Ein ähnliches Verhalten zeigte nach Verlusten von bis zu 3 Prozent Kupfer. Hier belaufen sich die Verluste gegenüber dem vor wenigen Wochen noch markierten Allzeithoch auf über 20 Prozent. Verlust in dieser Größenordnung sind beim wichtigen Industriemetall ein Rezessionsindikator.

Ungeachtet der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten gaben auch die Öl- und Gaspreise weiter nach. Das Barrel Brent wird derzeit zu 93,35 US-Dollar gehandelt, für die Sorte WTI werden 82,75 US-Dollar fällig. Auch das ist ein Indiz dafür, dass inzwischen eine schwächere Konjunkturentwicklung erwartet wird.

Unter der Doppelbelastung aus starkem US-Dollar und hohen Anleiherenditen hatten unverändert Kryptowährungen zu leiden. Bitcoin und Ethereum setzten ihre Abwärtstrends fort. Von der wichtigen Unterstützung bei 60.000 US-Dollar trennt Bitcoin nur noch rund 3 Prozent, bei Ethereum wurde mit 1.800 US-Dollar bereits ein wichtiger Support gerissen. Hier müssen es bei anhaltenden Verlusten jetzt 1.600 US-Dollar richten.

Kleiner Verfallstag, sonst wenig Rückenwind zu erwarten

Wichtige Wirtschafts- und Unternehmensdaten sind am Freitag nur rar gesät, damit fehlt es an Impulsen, die einen Stimmungsumschwung zugunsten einer Erholung herbeiführen könnten. Am ehesten geeignet sind hierfür die um 16:00 Uhr (MEZ) erscheinenden US-Verbraucher- und Inflationserwartungen.

Ansonsten steht zur Mittagszeit sowie am Abend der monatliche Verfallstag von Index- und Aktienoptionen an. Damit könnte der Markt zumindest ab dem Montag wieder über etwas mehr Bewegungsfreiheit verfügen, nachdem in den letzten Tagen Mittelabflüsse und fallende Kurse das Bild bestimmt haben.

Jahresendrallye? Die Chancen schwinden!

Mit Blick auf saisonale Muster hellt sich der Ausblick für den US-Markt ab der kommenden Woche, in welcher Thanksgiving und der Black Friday stattfinden, wieder auf. Ob sich das Muster einer Jahresend- und Weihnachtsrallye in diesem Jahr angesichts technisch schwer angeschlagener Indizes durchsetzen kann, darf bezweifelt werden.

Der S&P 500 hat am Donnerstag überzeugend seine 200-Tage-Linie unterschritten, beim DAX ist die 50-Tage-Linie gefallen. Hier werden jetzt 25.000 Punkte entscheidend, wo neben einer Horizontalunterstützung auch die 200-Tage-Linie verläuft. Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das voraussichtlich, sich anschnallen zu müssen. Sicherheit geht jetzt ganz klar vor Risiko!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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Max Gross

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen 20 Jahre Leidenschaft für Börse, davon fünf als Redakteur bei einem der führenden Anlegermagazine Deutschlands, haben Max Gross zu wallstreetONLINE geführt. Hier liegt ihm am Herzen, Anlegerinnen und Anlegern konkret handelbare Empfehlungen vor allem zu US-, Dividenden- und Value-Aktien an die Hand zu geben. Damit auf dem Weg zum langfristigen Vermögensaufbau auch Spaß und Nervenkitzel nicht zu kurz kommen, hat er sich darüber hinaus auf den Handel von Derivaten spezialisiert. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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