Nach einem Kursverlust von rund 33 Prozent seit Anfang März fand die McDonald’s-Aktie erst Anfang Oktober bei 229,20 US-Dollar wieder Halt und nutzte damit die Tiefpunkte aus den Jahren 2023 und 2024 zur Bodenbildung. Die anschließende Erholung trieb das Papier bis an die Sommerhürde bei rund 279,50 US-Dollar nach oben. Der aktuelle, leicht abwärtsgerichtete Trend lässt sich aus charttechnischer Sicht als klassische „bullische Flagge“ werten – ein Muster, das oft nur eine kurze Atempause vor dem nächsten Anstieg markiert.

Mögliche Auffangzonen: Kurzfristig sollten Anleger noch etwas tiefere Kurse einplanen – zunächst im Bereich von 263,70 US-Dollar und darunter am 50-Tage-Durchschnitt (EMA 50) bei 260,06 US-Dollar. Das ideale Sprungbrett für einen neuen Angriff auf die Marke von 280,00 US-Dollar läge bei 252,55 US-Dollar. All diese Zonen bieten gute Chancen für eine Trendwende und sollten auf Anzeichen einer Stabilisierung beobachtet werden.

Potenzial bei einem Ausbruch: Gelingt der McDonald’s-Aktie der Sprung über den markanten Sommerwiderstand, winkt weiteres Kurspotenzial bis auf 300,00 US-Dollar und in einer dynamischen Bewegung sogar bis 308,62 US-Dollar.

Das Abwärtsrisiko: Rutscht der Kurs hingegen unter die Marke von 250,00 US-Dollar, würde ein erneuter Rückfall bis auf die Jahrestiefs bei 229,20 US-Dollar sehr wahrscheinlich werden.

Trading-Strategie:

LONG

Buy-Limit-Order : 260,06 US-Dollar

Kursziele : 300,00 und 308,62 US-Dollar

Renditechance via DN7MQ4 : 135 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

McDonald’s Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN7MQ4 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,45 - 2,46 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 245,2176 US-Dollar Basiswert: McDonald’s Corp. KO-Schwelle: 245,2176 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 271,81 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 308,62 US-Dollar Hebel: 10,08 Kurschance: + 135 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN0V8M Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,88 - 2,89 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 302,8979 US-Dollar Basiswert: McDonald’s Corp. KO-Schwelle: 302,8979 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 271,81 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,55 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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Haftungsausschluss

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