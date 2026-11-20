Dabei hatte der Dow Jones nach dem Ausbruch über 51.728 Punkte Anfang Juni zunächst noch eine starke Rally bis auf ein Rekordhoch bei 54.728 Punkten hingelegt (exakt am markanten 161,8-%-Fibonacci-Kursziel) und war danach in eine eigentlich gesunde Verschnaufpause übergegangen. Als jedoch ein erneuter Ausbruchsversuch über die Hürde von 53.750 Punkten scheiterte, bildete sich das genannte Umkehrmuster aus. Mit dem jüngsten Rutsch unter den 200-Tage-Durchschnitt sowie die Zone um grob 50.500 Punkte wurde dieses Verkaufssignal nun endgültig aktiviert.

Die nächsten Abwärtsziele: Aus der aktuellen Lage heraus ergeben sich direkte Rückschlagsrisiken bis auf 49.615 Punkte und – nach einer möglichen kurzen Zwischenerholung – weiter bis auf 48.360 Punkte. Spätestens im Bereich um 47.407 Punkte dürfte jedoch eine mehrwöchige Gegenbewegung nach oben einsetzen und wieder etwas Druck vom Kessel nehmen.

Chancen auf eine Erholung: Um das Ruder noch einmal herumzureißen, müsste dem Dow Jones ein rascher Sprung zurück über die Marke von rund 52.000 Punkten gelingen. Erst dann eröffneten sich wieder Erholungschancen bis auf 52.750 Punkte und weiter an den nächsten Widerstand bei rund 53.750 Punkten – aus aktueller Sicht gilt dieses Szenario allerdings als wenig wahrscheinlich.

Trading-Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 49.300 Punkte

Kursziele : 48.360 und 47.407 Punkte

Renditechance via DN7ZXY : 80 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Dow Jones-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU93ZD Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 24,99 - 25,00 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 46.746,45 Punkte Basiswert: Dow Jones-Index KO-Schwelle: 46.746,45 Punkte akt. Kurs Basiswert: 49.536,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 18,05 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN7ZXY Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 24,46 - 24,47 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 52.188,68 Punkte Basiswert: Dow Jones-Index KO-Schwelle: 52.188,68 Punkte akt. Kurs Basiswert: 49.536,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 47.407 Punkte Hebel: 18,42 Kurschance: + 80 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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