Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 4.074,04USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 3.561,93USD ein Wert von 8.742,97USD geworden – ein Gewinn von -12,57 %.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Goldpreisrückgang unter 4.000 US-Dollar und Zweifel an Gold als Krisenschutz. Diskutiert werden mögliche Böden bei 2.800–3.500 US-Dollar nach Elliott-Wellen sowie eine Stabilisierung um 4.000 Dollar. Als Belastungen gelten höhere US-Zinsen und liquiditätsbedingte Verkäufe. Chinesische Nachfrage und Zentralbankkäufe werden als Stützen gesehen, spätere Zinssenkungen als möglicher Erholungstreiber.

Informationen zu Gold

Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.