DEFAMA Deutsche Fachmarkt legt beim Umsatz 4% zu – FFO sinkt leicht
Mehr Umsatz, weniger Gewinn: Mietausfälle bremsen DEFAMA in den ersten neun Monaten 2026. Trotz der Belastungen wächst das Portfolio – und die Dividende soll erneut steigen.
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- DEFAMA steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 4 % auf 23,8 Mio. € (Vorjahr: 23,0 Mio. €).
- Das EBITDA sank auf 13,8 Mio. € (15,2 Mio. €), das Vorsteuerergebnis auf 2,3 Mio. € (5,1 Mio. €) und das Nettoergebnis auf 1,6 Mio. € (4,0 Mio. €).
- Der FFO ging auf 7,6 Mio. € beziehungsweise 1,59 € je Aktie zurück (Vorjahr: 8,2 Mio. € beziehungsweise 1,71 € je Aktie).
- Fehlende Mieterträge von rund 830.000 € durch die Hammer-Insolvenz und den Auszug des B1 Baumarkts in Dinslaken belasteten FFO und Ergebnis; zugleich kamen weitere Objekte hinzu.
- Das Portfolio umfasste zum 31. Oktober 2026 insgesamt 100 Objekte.
- DEFAMA bestätigte die angepasste Jahresprognose: FFO-Rückgang um 4 bis 6 % gegenüber 10,8 Mio. € im Vorjahr und Konzernergebnis von 2 bis 3 Mio. €. Die Vermietungsquote soll auf 96 % steigen, die Dividende erneut erhöht werden.
Der Kurs von DEFAMA Deutsche Fachmarkt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,56 % im Plus.
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