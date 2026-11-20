electrovac: Umsatz und EBIT steigen im Halbjahr 2026/27
Mehr Umsatz, überproportional steigender Gewinn: electrovac blickt auf ein starkes erstes Halbjahr 2026/2027 zurück und erhöht die EBIT-Prognose für das Gesamtjahr.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2026/2027 um 10,5 % auf 61,5 Mio. Euro.
- Das EBIT erhöhte sich um 25,1 % auf 8,2 Mio. Euro; ohne 2,3 Mio. Euro IPO-Kosten lag es bei 10,4 Mio. Euro. Die EBIT-Marge betrug 13,3 % beziehungsweise bereinigt 16,9 %.
- Der Konzernüberschuss wuchs um 20,0 % auf 5,3 Mio. Euro.
- Besonders stark entwickelten sich Industrials mit einem Umsatzplus von 31,1 % auf 12,7 Mio. Euro und Aerospace & Defense mit plus 20,0 % auf 11,5 Mio. Euro.
- Nach dem Börsengang stieg die Eigenkapitalquote auf 70,5 %; die Zahlungsmittel erhöhten sich auf 24,3 Mio. Euro und die Finanzverbindlichkeiten sanken auf 9,1 Mio. Euro.
- Für 2026/2027 erwartet electrovac weiterhin 120 bis 130 Mio. Euro Umsatz und hebt die EBIT-Prognose auf 13 bis 14 Mio. Euro an; bereinigt um IPO-Kosten werden 15 bis 16 Mio. Euro erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2026/2027, bei electrovac ist am 20.11.2026.
Der Kurs von electrovac lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,9700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,62 % im
Minus.
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