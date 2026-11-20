Auch andere Kryptowährungen verzeichnen deutliche Verluste. Ethereum fällt um 3,5 Prozent auf 1.737 US-Dollar, während XRP 1,78 Prozent auf 0,96 US-Dollar verliert. Zcash gibt sogar 9,77 Prozent auf 850,95 US-Dollar nach.

Am Freitagmorgen notiert Bitcoin weitere 2,72 Prozent im Minus bei 61.756 US-Dollar. Damit erreicht die größte Kryptowährung ihren niedrigsten Stand seit mehr als vier Monaten. Innerhalb eines Monats summieren sich die Verluste auf 24 Prozent. Seit Jahresbeginn hat Bitcoin bereits mehr als 30 Prozent seines Wertes eingebüßt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Anthropic-Börsengang verschärft Ausverkauf

Der Rekordbörsengang von Anthropic hat den jüngsten Bitcoin-Absturz zusätzlich beschleunigt. Am Donnerstag sammelte Anthropic 81,3 Milliarden US-Dollar ein. Die Aktie beendete ihren ersten Handelstag bei 97,17 US-Dollar und lag damit 17 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar.

Doch während Anthropic einen erfolgreichen Börseneinstand feierte, kippte die Stimmung an den übrigen Finanzmärkten. Bitcoin hatte sich vor dem Nasdaq-Debüt zunächst in Richtung 64.000 US-Dollar erholt. Mit dem Handelsstart von Anthropic setzte jedoch erneut ein Ausverkauf ein. Marktbeobachter vermuten, dass Anleger Kapital aus dem Kryptomarkt in die neue KI-Aktie umgeschichtet haben könnten.

Auch die US-Aktienmärkte drehten ins Minus. Der Nasdaq Composite verlor 2,25 Prozent, während der S&P 500 um zwei Prozent nachgab.

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Anleger ziehen Milliarden aus Bitcoin-ETFs ab

Zusätzliche Belastungen kommen vom ETF-Markt. Laut Farside Investors flossen allein am Donnerstag 582,3 Millionen US-Dollar aus amerikanischen Bitcoin-Spot-ETFs ab. Auf BlackRocks IBIT entfielen 541,1 Millionen US-Dollar – der höchste tägliche Nettoabfluss seit seiner Einführung.

Im November summieren sich die Abflüsse inzwischen auf 3,47 Milliarden US-Dollar. Allein innerhalb der vergangenen drei Handelstage wurden 1,13 Milliarden US-Dollar abgezogen.

Gleichzeitig löste der Kursrutsch eine neue Liquidationswelle aus. Nach Daten von CoinGlass wurden innerhalb von 24 Stunden gehebelte Kryptopositionen im Wert von knapp 700 Millionen US-Dollar zwangsweise geschlossen.

Einschätzung: Für Bitcoin bleibt die Lage angespannt. Massive ETF-Abflüsse, die Kapitalumschichtung und die Aussicht auf weitere US-Zinserhöhungen sprechen gegen eine Erholung. Solange größere Zuflüsse ausbleiben, drohen weitere Kursverluste. Damit könnte schon bald die Marke von 60.000 US-Dollar fallen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion





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Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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