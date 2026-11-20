AMD: Chips sollen illegal nach China gekommen sein
Shortseller-Attacke
Hunterbrook rechnet mit AMDs China-Geschäft ab: Der Shortseller behauptet, dass AMD seine Chips illegal an China verkauft. Das Schweigen von AMD macht die Sache nicht besser.
- Hunterbrook wirft AMD illegale China-Verkäufe vor
- AMD-Aktie verliert nach Short-Attacke sieben Prozent
- AMD weist Vorwürfe gegenüber Reuters als falsch zurück
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Shortseller-Attacke gegen AMD: Die Investoren der Medienplattform Hunterbrook veröffentlichten am Donnerstag einen Bericht mit dem Titel "AMD hat sein eigenes China-Problem."
Außerdem gaben sie bekannt eine Short-Position gegen AMD eingegangen zu sein.
Die Aktien des Halbleiterherstellers brachen daraufhin um über 7 Prozent ein und crashten unter die Marke von 500 US-Dollar.
Trotz bestehender Exportbeschränkungen würde AMD weiter Chips an drei chinesische Unternehmen ausliefern, die auf der sogemannten schwarzen Liste des US-Handelsministeriums stehen, so Hunterbrook. "Maginfra in China, Kaytus in Singapur und Aivres in Kalifornien vertreiben offen Server mit AMD-Chips unter ihren eigenen Marken", so Hunterbrook in dem Bericht.
Hunterbrook schreibt zudem, dass neue Exportbestimmungen in Washington "die Beschränkungen für AMDs Auslandsgeschäfte verschärfen" könnten, und behauptet, AMD "rechnet über 20 Prozent seines Umsatzes mit Kunden in China und Hongkong ab." Für den Handel mit China seien chinesische Joint Ventures gegründet worden, die Chips an Unternehmen auf der schwarzen Liste geliefert hätten, konkret an IEIT, Maginfra, Kaytus, Aivres, Hygon und Tongfu.
Eine offizielle Stellungnahme gegen den Bericht von Hunterbrook veröffenlichte AMD nicht. Gegenüber Reuters beispielsweise weist man aber die Behauptungen als falsch zurück.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,34 % und einem Kurs von 431EUR auf Tradegate BSX (20. November 2026, 09:00 Uhr) gehandelt.
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