Außerdem gaben sie bekannt eine Short-Position gegen AMD eingegangen zu sein.

Shortseller-Attacke gegen AMD: Die Investoren der Medienplattform Hunterbrook veröffentlichten am Donnerstag einen Bericht mit dem Titel "AMD hat sein eigenes China-Problem."

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Aktien des Halbleiterherstellers brachen daraufhin um über 7 Prozent ein und crashten unter die Marke von 500 US-Dollar.

Trotz bestehender Exportbeschränkungen würde AMD weiter Chips an drei chinesische Unternehmen ausliefern, die auf der sogemannten schwarzen Liste des US-Handelsministeriums stehen, so Hunterbrook. "Maginfra in China, Kaytus in Singapur und Aivres in Kalifornien vertreiben offen Server mit AMD-Chips unter ihren eigenen Marken", so Hunterbrook in dem Bericht.

Hunterbrook schreibt zudem, dass neue Exportbestimmungen in Washington "die Beschränkungen für AMDs Auslandsgeschäfte verschärfen" könnten, und behauptet, AMD "rechnet über 20 Prozent seines Umsatzes mit Kunden in China und Hongkong ab." Für den Handel mit China seien chinesische Joint Ventures gegründet worden, die Chips an Unternehmen auf der schwarzen Liste geliefert hätten, konkret an IEIT, Maginfra, Kaytus, Aivres, Hygon und Tongfu.

Eine offizielle Stellungnahme gegen den Bericht von Hunterbrook veröffenlichte AMD nicht. Gegenüber Reuters beispielsweise weist man aber die Behauptungen als falsch zurück.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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Krischan Orth

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Seit über einem Jahrzehnt ist Krischan Orth Journalist und als Reporter und Redakteur tätig. Seine Stationen umfassten u.a. den Hörfunk der ARD, die B.Z. sowie die BILD-Zeitung. Den politischen Hintergründen der Märkte und deren Bewegungen fühlt er gerne auf den Zahn. Sein Interesse schlägt für langfristige Anlagen und kurzweilige Derivate. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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