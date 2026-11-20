flatexDEGIRO startet Aktienrückkauf: Bis zu 100 Millionen Euro
flatexDEGIRO setzt auf eigene Aktien: Ab dem 23. November 2026 will das Unternehmen bis zu 100 Millionen Euro in einen Rückkauf investieren. Die BaFin hat grünes Licht gegeben.
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- Das Aktienrückkaufprogramm von flatexDEGIRO SE umfasst bis zu **100 Millionen Euro** (ohne Erwerbsnebenkosten).
- Es können maximal **7.867.011 Aktien** zurückgekauft werden.
- Der Rückkauf beginnt am **23. November 2026** und endet spätestens am **26. Mai 2027**.
- Vorstand und Aufsichtsrat haben das Programm beschlossen; die **BaFin-Genehmigung liegt vor**.
- Eine Investmentbank führt das Programm aus und entscheidet unabhängig über den Zeitpunkt der Aktienkäufe.
- Grundlage ist die Ermächtigung der Hauptversammlung vom **4. Juni 2024**, bis zu 10 % des Grundkapitals zurückzukaufen; das Programm kann ausgesetzt und wieder aufgenommen werden.
Der Kurs von flatexDEGIRO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,340EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,19 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 22,360EUR das entspricht einem Plus von +0,09 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.116,90PKT (-0,90 %).
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