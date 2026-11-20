flatexDEGIRO startet Aktienrückkauf: Bis zu 100 Millionen Euro 101 0 Kommentare

flatexDEGIRO setzt auf eigene Aktien: Ab dem 23. November 2026 will das Unternehmen bis zu 100 Millionen Euro in einen Rückkauf investieren. Die BaFin hat grünes Licht gegeben.

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.



Verfasst von wO Newsflash

wallstreetONLINE bei Google bevorzugen. Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen