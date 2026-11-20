Belastet wird das Marktumfeld durch anhaltende KI-Sorgen, einen starken US-Dollar und die Aussichten auf weitere Zinserhöhungen durch die Fed, nachdem deren Vertreter in den vergangenen Tagen verstärkt hawkish aufgetreten sind.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Neoclouds und Hyperscaler erneut stark von Verlusten betroffen

Stark auf Fremdkapital angewiesene Einzelwerte verloren deshalb zuletzt überproportional stark an Wert. Dazu gehörten neben Neocloud-Anbietern, wie CoreWeave, IREN und Nebius, auch die Anteile von Hyperscalern.

So ging es für die Aktie von SAP-Rivale Oracle um rund 3 Prozent bergab, womit sich die Anteilsscheine gegenüber dem Stand vor einem Jahr mehr als halbiert haben. Im nachbörslichen Handel stürzte Oracle sogar auf ein neues Mehrjahrestief ab. Das bedeutet ein weiteres Verkaufssignal und die Möglichkeit zweistelliger Kurse schon in Kürze:

Oracle: Der Schuldenberg kostet Anleger Milliarden!

Oracle sitzt inzwischen auf Verbindlichkeiten von fast 170 Milliarden US-Dollar. Selbst wenn Vermögenswerte mitberücksichtigt werden, belaufen sich die Nettoschulden auf 132,1 Milliarden US-Dollar. Das führt nicht nur zu Zinskosten von inzwischen über 1,4 Milliarden US-Dollar pro Quartal, sondern auch dazu, dass das Unternehmen mit rund dem 4-Fachen seines EBITDA verschuldet ist. Das gilt als fortgeschrittener Wert und hat in den vergangenen Monaten dazu beigetragen, dass die Kosten für Kreditausfallversicherungen bei Oracle in die Höhe geschossen sind.

Von der Begeisterung, welche der Markt Oracle noch im vergangenen Jahr entgegengebracht hat, ist inzwischen nichts mehr zu spüren, die Aktie hat sich binnen 12 Monaten halbiert, gegenüber dem Rekordhoch liegen die Verluste sogar bei mehr als zwei Dritteln. Damit befindet sich die Aktie klar in einem Abwärtstrend.

Aktie mit hartnäckigem Abwärtstrend, weitere Verluste zu erwarten

Im Chart verdeutlicht wird das durch eine Notierung unterhalb der Durchschnittslinien. Ein Ausbruchsversuch über die 50-Tage-Linie und damit ein prozyklisches Kaufsignal wurden zuletzt durch die Verkäuferinnen und Verkäufer verhindert. Das hat zur Fortsetzung der Verluste geführt.

Die werden von fallenden technischen Indikatoren begleitet, sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD handeln in jeweils eigenen Abwärtstrends. Das sorgt für Nachhaltigkeit und erschwert eine Trendwende zur Oberseite beziehungsweise eine Zwischenerholung.

Weitere Verluste sind deshalb wahrscheinlich. Zum einen, weil der RSI Schwäche anzeigt, aber noch nicht überverkauft ist, und zum anderen, weil der MACD nicht nur unter der Null-, sondern auch der Signallinie notiert. Das zeigt einen an Fahrt gewinnenden Abwärtstrend an.

Zweistelligkeit nur noch eine Frage der Zeit?

Der hat mit dem Unterstützungsbereich zwischen 110 und 120 US-Dollar bereits ein prominentes Opfer gefunden; die Aktie wird im erweiterten Handel zu 108 US-Dollar gehandelt, was gleichbedeutend mit dem niedrigsten Stand seit zweieinhalb Jahren ist. Solche Mehrjahrestiefs bedeuten in der technischen Analyse starke Verkaufssignale. Damit dürfte die Misere der Oracle-Aktie anhalten und im Zweifel auch für Gegenwind bei SAP Sorgen.

Die nächste Unterstützung ist erst im Bereich von 100 US-Dollar zu finden. Anlegerinnen und Anleger sollten sich daher darauf einstellen, dass die Talfahrt weitergeht und Oracle sogar in die Zweistelligkeit zurückfallen könnte. Zur Oberseite hingegen lägen Kaufsignale erst oberhalb der 50- sowie der 200-Tage-Linie wieder vor, die bei rund 133 und 153 US-Dollar liegen.

Sollte das gelingen, was gegenwärtig allerdings nicht sehr wahrscheinlich ist, könnte Oracle aufgrund des damit verbundenen Ausbruchs aus dem fallenden Keil sogar vor einer mehrwöchigen Erholungsrallye stehen. Insgesamt sind die mittelfristigen Aussichten derzeit aber als schlecht zu bewerten.

Fazit: Auch die Bewertung liefert keine Kaufargumente?

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist Oracle vermeintlich günstig. Das KGVe für das laufende Geschäftsjahr liegt bei rund 14, was gegenüber dem Branchendurchschnitt einen Abschlag von rund 27 Prozent und gegenüber dem 5-Jahres-Mittel sogar von 37 Prozent bedeutet. Auch das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis ist mit 0,48 attraktiv.

Angesichts der hohen Unternehmensverschuldung, einer sich verschlechternden Bonität und der Unsicherheiten bezüglich der weiteren Entwicklung der Nachfrage nach Rechenkapazitäten sind die Bewertungsabschläge sowohl gegenüber der Vergleichsgruppe als auch der historischen Norm gerechtfertigt. Bestenfalls ist Oracle damit fair bewertet, was sich ebenfalls nicht für signifikante Kurssprünge zur Oberseite verbürgt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Max Gross

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen 20 Jahre Leidenschaft für Börse, davon fünf als Redakteur bei einem der führenden Anlegermagazine Deutschlands, haben Max Gross zu wallstreetONLINE geführt. Hier liegt ihm am Herzen, Anlegerinnen und Anlegern konkret handelbare Empfehlungen vor allem zu US-, Dividenden- und Value-Aktien an die Hand zu geben. Damit auf dem Weg zum langfristigen Vermögensaufbau auch Spaß und Nervenkitzel nicht zu kurz kommen, hat er sich darüber hinaus auf den Handel von Derivaten spezialisiert. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"