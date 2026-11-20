Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Scout24 nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +8,13 %.

Die Abstufung durch JPMorgan auf „Neutral“ belastet Scout24. Die US-Bank senkt ihre Einstufung von „Overweight“ und kürzt das Kursziel von 101 auf 84 Euro. Zur Begründung verweist sie auf eine sich eher verschlechternde als verbessernde Situation für Betreiber von Onlineportalen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die Scout24 Aktie damit -8,02 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,46 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Scout24 -3,37 % verloren.

Scout24 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,02 % 1 Monat +4,46 % 3 Monate +8,13 % 1 Jahr -5,57 %

Stand: 20.11.2026, 08:39 Uhr

Die Aktie von Scout24 erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 12,38 %. Über 5 Jahre lag sie bei 6,59 %, über 10 Jahre bei 10,35 %.

Informationen zur Scout24 Aktie

Scout24 ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Immobilien und Fahrzeuge in Europa, bekannt für seine Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24. Als Marktführer in Deutschland konkurriert es mit eBay Kleinanzeigen und Immowelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die benutzerfreundliche und umfassende digitale Lösung für Käufer und Verkäufer.

Es gibt 74 Mio. Scout24 Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,11 Mrd. € wert.

JPMorgan senkt Scout24 auf 'Neutral' - Ziel runter auf 84 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 101 auf 84 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die Situation scheine sich für die Betreiber von Onlineportalen eher zu verschlechtern als zu bessern, schrieb …

JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Neutral'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 101 auf 84 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die Situation scheine sich für die Betreiber von Onlineportalen eher zu verschlechtern als zu bessern, schrieb …

Scout24 Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Scout24 Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Scout24 Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.