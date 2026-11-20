Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Advanced Micro Devices in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,99 % bestehen.

Im Chipsektor geben neben Advanced Micro Devices auch Intel, Broadcom und Qualcomm nach. Die Kanzlei Kaplan Fox & Kilsheimer untersucht zudem mögliche Verstöße von AMD gegen das Wertpapierrecht. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen dieser Meldung und dem Kursrückgang ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die Advanced Micro Devices Aktie damit -17,19 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,88 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Advanced Micro Devices auf +134,29 %.

So schlagen sich die Wettbewerber von Advanced Micro Devices

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,13 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -1,77 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -2,52 %. Broadcom verliert -2,69 %

Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,19 % 1 Monat -8,88 % 3 Monate +6,99 % 1 Jahr +111,09 %

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Stand: 20.11.2026, 08:40 Uhr

AMD entwickelt als fabless Chipanbieter Prozessoren, Grafikchips und adaptive SoCs für Rechenzentren, PCs, Spielekonsolen und Industrie. Kernprodukte sind Ryzen, EPYC, Radeon und Instinct-KI-Beschleuniger. Bei x86-CPUs ist AMD Intels wichtigster Rivale; bei GPUs und KI konkurriert es vor allem mit Nvidia. Stärken sind Chiplet-Designs, das breite CPU-/GPU-Portfolio und kundenspezifische Konsolenchips. Bei KI-Software ist Nvidias Ökosystem ein Wettbewerbsvorteil.

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 697,86 Mrd. € wert.

Kaplan Fox & Kilsheimer LLP Encourages Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) Investors to Contact the Firm Regarding Potential Securities Law Violations

New York, New York--(Newsfile Corp. - November 19, 2026) - Kaplan Fox & Kilsheimer LLP is investigating potential securities law violations by Advanced Micro Devices, Inc. ("Advanced Micro" or the "Company") (NASDAQ: AMD).CLICK HERE TO RECEIVE MORE …

Die Aktie von Advanced Micro Devices erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 58,98 %. Über 5 Jahre lag sie bei 26,54 %, über 10 Jahre bei 48,66 %.

Advanced Micro Devices Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.