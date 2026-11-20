Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Intuit Aktionäre einen Verlust von -19,16 % hinnehmen.

Die Verlustserie bei Intuit verlängert sich auf vier Handelstage in Folge. Binnen einer Woche büßt die Aktie damit 17,84 % ein. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser für den heutigen Kursrutsch gibt es zunächst nicht.

Allein seit letzter Woche ist die Intuit Aktie damit um -17,84 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,77 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Intuit eine negative Entwicklung von -55,59 % erlebt.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Paychex, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,47 %. Block (A) notiert im Minus, mit -1,40 %.

Informationen zur Intuit Aktie

Intuit entwickelt Finanzsoftware für Privatkunden und kleine Unternehmen: TurboTax (Steuern), QuickBooks (Buchhaltung), Credit Karma (Finanzplattform) und Mailchimp (Marketing). In den USA zählt Intuit bei Steuer- und Buchhaltungssoftware zu den Marktführern. Wichtige Konkurrenten sind H&R Block, Xero und Sage. Mögliche Wettbewerbsvorteile: ein vernetztes Produktökosystem, große Datenbestände und KI-gestützte Automatisierung.

Es gibt 267 Mio. Intuit Aktien. Damit ist das Unternehmen 66,82 Mrd. € wert.

Die Aktie von Intuit erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -18,20 %. Über 5 Jahre lag sie bei -14,17 %, über 10 Jahre bei 10,01 %.

Intuit Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,84 % 1 Monat -12,77 % 3 Monate -19,16 % 1 Jahr -55,42 %

Intuit Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Stand: 20.11.2026, 08:41 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Intuit Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Intuit Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.