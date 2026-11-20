Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Arm Holdings abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -29,12 % verkraften.

Die Verlustserie bei Arm Holdings setzt sich am dritten Handelstag in Folge fort. Einen konkreten Auslöser für den erneuten Kursrückgang gibt es nicht. Trotz eines Rückgangs von 23,02 % auf Monatssicht liegt die Aktie seit Jahresbeginn noch 63,10 % im Plus.

Auf Wochensicht hat die Arm Holdings Aktie damit -14,17 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,02 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Arm Holdings eine positive Entwicklung von +63,10 % erlebt.

Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,17 % 1 Monat -23,02 % 3 Monate -29,12 % 1 Jahr +24,43 %

Stand: 20.11.2026, 08:41 Uhr

Die Aktie von Arm Holdings erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 44,37 %.

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 164,78 Mrd. € wert.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Arm Holdings Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Arm Holdings Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.