Besonders ernüchternd fällt die Reaktion auf den Börsengang von Anthropic aus. Zwar kann die Erstnotiz angesichts der hohen Nachfrage und des über der ursprünglichen Preisspanne liegenden Ausgabepreises grundsätzlich als Erfolg gewertet werden. Doch der eigentliche Härtetest beginnt erst jetzt. Die Aktien des KI-Unternehmens sind inzwischen ebenfalls in den allgemeinen Abwärtsstrudel geraten. Die Anleger stellen zunehmend die Frage, ob sich die ambitionierten Bewertungen in einem Umfeld steigender Finanzierungskosten und wachsender Unsicherheit dauerhaft rechtfertigen lassen. Ein erfolgreicher Börsengang ist eben noch keine Garantie für eine erfolgreiche Börsenkarriere.

Die Investoren verlieren die Lust auf die große KI-Wette und verabschieden sich weltweit von zuvor hoch bewerteten Technologieaktien. Weder die überzeugenden Quartalszahlen von Nvidia noch das mit Spannung erwartete Börsendebüt von Anthropic konnten die Stimmung nachhaltig stabilisieren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zusätzlich verschärft die Geldpolitik den Verkaufsdruck. Nach den zuletzt überraschend hohen Inflationsdaten sind die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen deutlich gestiegen. Höhere Finanzierungskosten treffen insbesondere jene Technologieunternehmen, deren Geschäftsmodelle auf langfristigem Wachstum und hohen Investitionen beruhen. Gleichzeitig werden festverzinsliche Anlagen wieder attraktiver. Aus einer zunächst auf den Technologiesektor begrenzten Korrektur ist inzwischen eine deutlich breitere Verkaufsbewegung geworden.

Die Marktteilnehmer machen derzeit wenig Federlesen und reduzieren ihre Aktienpositionen quer durch nahezu alle Branchen. Selbst defensive Unternehmen können sich dem allgemeinen Verkaufsdruck nur noch begrenzt entziehen. Nach den kräftigen Kurssteigerungen der vergangenen Monate werden Gewinne gesichert und Risiken abgebaut. Dabei verstärkt die geringe Bereitschaft zu neuen Käufen die Abwärtsbewegung zusätzlich. Solange die Anleger nicht wieder Vertrauen in die geldpolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen fassen, dürfte es dem DAX schwerfallen, eine nachhaltige Stabilisierung einzuleiten.

Damit ist auch die Jahresendrallye vorerst zum Stillstand gekommen. Nach dem Rekordlauf über die Marke von 27 000 Punkten hat der deutsche Leitindex innerhalb weniger Handelstage einen erheblichen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben. Dennoch erscheint es verfrüht, die Hoffnungen auf einen freundlichen Jahresausklang vollständig aufzugeben. Sollte sich die Nervosität im Technologiesektor legen und der Zinsdruck etwas nachlassen, könnten die Anleger die deutlich niedrigeren Kurse wieder als Einstiegschance betrachten. Das wahrscheinlichere Szenario bleibt deshalb zunächst eine Konsolidierungsphase mit der Möglichkeit, dass die Jahresendrallye im Dezember einen zweiten Anlauf nimmt.

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