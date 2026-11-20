Am Freitagmorgen notiert der Goldpreis rund 1,4 Prozent im Minus. Derzeit kostet eine Feinunze (31,1 Gramm) 3.576,67 US-Dollar. Innerhalb einer Woche hat der Goldpreis rund 6,4 Prozent an Wert verloren. Noch schlimmer steht es um Silber: Der "kleine Bruder" des Goldes verlor innerhalb einer Woche mehr als elf Prozent. Am Freitagmorgen notiert Silber rund 1,60 Prozent im Minus. Derzeit kostet eine Feinunze 42,36 US-Dollar (Stand: 09:21 Uhr MEZ).

Die Preise für Gold und Silber brechen weiter ein und setzen damit die Minenbranche unter Druck. Allerdings könnten die Auswirkungen nicht so stark ausfallen wie gedacht, da die Margen vieler Gold- und Silberproduzenten nach wie vor hoch sind.

Hauptgründe für den Goldpreis-Crash sind der starke US-Dollar und veränderte Zinserwartungen. Im September hat die US-Notenbank Fed ihren Leitzins erstmals seit drei Jahren erhöht. Für Dezember wird eine weitere Anhebung erwartet.

Eine Erholung des Goldpreises könnte den Minenaktien neuen Schub verleihen

Der World Gold Council (WGC) sieht Anzeichen dafür, dass Gold einen Boden erreicht haben könnte. Wie das Handelsblatt berichtet, sind laut Analyst Johan Palmberg zwei der drei typischen Voraussetzungen für eine Erholung bereits erfüllt. So notiere Gold deutlich unter seinem langfristigen Trend, während der US-Dollar ungewöhnlich stark gestiegen sei. Es stehe jedoch noch eine umfassendere Bereinigung spekulativer Positionen am Terminmarkt aus. Eine Trendwende ist damit jedoch noch nicht bestätigt.

Mehrere Banken sehen für 2027 Erholungspotenzial. So erwartet die BayernLB einen Goldpreis von 5.000 US-Dollar je Unze bis Ende des dritten Quartals 2027, während die UBS ebenfalls mit einer Rückkehr über 5.000 US-Dollar rechnet und ab Mitte 2027 sinkende US-Zinsen prognostiziert. Goldman Sachs hält sogar ein neues Rekordhoch für 2028 für möglich, sobald die Fed mit Zinssenkungen beginnt.

Zusätzliche Unterstützung könnte von den Zentralbanken kommen. Laut WGC-Daten kauften sie im dritten Quartal 321 Tonnen Gold. In einer Umfrage des Verbands planten 45 Prozent der befragten Institute, ihre Goldreserven binnen zwölf Monaten aufzustocken. Diese Nachfrage könnte den Produzenten helfen, wenn sie die Metallpreise stützt.

Drei Produzenten mit Margenpuffer und Erholungspotenzial

Drei Beispiele zeigen den Ausverkauf bei Goldproduzenten und die verbleibenden Kostenpuffer. Die Aktienverluste beziehen sich auf den regulären US-Handel am Donnerstag.

Newmont verlor 4,29 Prozent. Der Konzern meldete für das dritte Quartal sogenannte All-in Sustaining Costs (AISC) von 1.454 US-Dollar je Goldunze, nachdem die Nebenprodukterlöse angerechnet worden waren. Diese Kennzahl umfasst neben den laufenden Kosten auch die Investitionen zum Erhalt der Produktion. Gegenüber dem aktuellen Goldpreis von 3.576 US-Dollar je Unze ergibt sich somit ein erheblicher Puffer. Im dritten Quartal erwirtschaftete Newmont außerdem einen freien Cashflow von 1,9 Milliarden US-Dollar.

Barrick Mining gab gestern um 3,16 Prozent nach. Die AISC lagen im dritten Quartal bei 1.911 US-Dollar je Goldunze. Bei einem Goldpreis von 3.576 US-Dollar verbliebe bei diesem Kostenniveau ein Puffer von rund 1.665 US-Dollar. Ein weiterer Preissturz schmälert den Spielraum zwar erheblich, lässt in dieser vereinfachten Rechnung aber weiterhin einen deutlichen Abstand zu den Kosten.

Pan American Silver verlor am Donnerstag 3,77 Prozent. Hier steht ebenfalls Silber im Mittelpunkt. Im Silbersegment lagen die AISC im dritten Quartal bei 11,21 US-Dollar je Unze, nachdem die Erlöse aus anderen Metallen angerechnet wurden. Beim Silberpreis von 41,90 US-Dollar ergäbe sich eine rechnerische Spanne von 30,69 US-Dollar. Allerdings kann dieser Vorteil schrumpfen, wenn auch die Nebenprodukterlöse sinken. Im Goldgeschäft musste der Konzern zudem seine Jahreskostenprognose anheben.

Diese Spannen sind Kostenpuffer in einer Modellrechnung. Sie entsprechen keiner Nettogewinnmarge. Es müssen auch Steuern, Finanzierung und zusätzliche Wachstumsinvestitionen berücksichtigt werden. Auch die tatsächlich erzielten Verkaufspreise und die künftigen Kosten können vom Vergleich abweichen.

Darin liegt die mögliche langfristige Chance. Stabilisieren sich die Preise für Gold und Silber deutlich oberhalb der Produktionskosten, könnten wirtschaftlich starke Produzenten weiterhin erhebliche Gewinne erwirtschaften. Im Falle einer Preiserholung würde sich die Kostenspanne wieder vergrößern. Der Ausverkauf könnte deshalb selektiv Einstiegschancen eröffnen. Ausschlaggebend bleiben Kostenkontrolle, Verschuldung und die Bewertung der jeweiligen Aktie.

Fazit

Der Ausverkauf könnte langfristig Chancen eröffnen. Die Modellrechnungen für Newmont, Barrick und Pan American Silver zeigen trotz des Preissturzes deutliche Kostenpuffer. Stabilisieren sich Gold und Silber bei kontrollierten Förderkosten, könnten die Produzenten weiterhin hohe Überschüsse erwirtschaften. Für einen attraktiven Einstieg müssen zusätzlich Bewertung und Verschuldung stimmen.

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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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