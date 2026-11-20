Wie eine Auswertung der 25-seitigen Finanzoffenlegung durch CNBC zeigt, belief sich das Transaktionsvolumen auf 40,9 bis 148,1 Millionen US-Dollar. Da die Geschäfte lediglich in Wertspannen angegeben werden, bleiben die exakten Beträge unbekannt.

751 Wertpapiergeschäfte innerhalb eines Monats mit einem Gesamtvolumen von bis zu 148,1 Millionen US-Dollar (rund 128 Millionen Euro): Die jüngste Finanzoffenlegung von US-Präsident Donald Trump offenbart erneut auffällige zeitliche Überschneidungen zwischen seinen privaten Investments und Regierungsentscheidungen. Über seine Anlagekonten wurden im September Aktien von Palantir, SpaceX und Nvidia gekauft, während die Unternehmen milliardenschwere Staatsaufträge erhielten oder ihre Beziehungen zum Weißen Haus vertieften.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Besonders auffällig ist das Timing bei Palantir. Am 2. und 9. September wurden Aktien des Softwarekonzerns im Gesamtwert von bis zu 65.000 US-Dollar für Trumps Anlagekonten erworben. Eine Woche nach dem zweiten Kauf erhielt Palantir einen Regierungsauftrag über zunächst 10,4 Millionen US-Dollar. Am 29. September folgte ein weiterer Auftrag über 32,1 Millionen US-Dollar. Am selben Tag nahm Palantir-Chef Alex Karp an einem Treffen mit Trump im Weißen Haus teil.

Auch bei SpaceX gab es zeitliche Überschneidungen. Anfang September wurden Anleihen und Aktien des Raumfahrtkonzerns erworben. Am 18. September verlängerte die NASA einen Vertrag mit SpaceX um 946 Millionen US-Dollar. Sechs Tage später wurden weitere Aktien gekauft – an jenem Tag, an dem Elon Musk am Staatsbankett zu Ehren des chinesischen Präsidenten Xi Jinping teilnahm.

Bei Nvidia summierten sich vier Aktienkäufe im September auf bis zu 380.000 US-Dollar. Seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus wurden laut CNBC mindestens 108 Nvidia-Transaktionen im Gesamtwert von 27,2 bis 97,9 Millionen US-Dollar abgewickelt.

Die größte Einzeltransaktion im September war allerdings der Kauf von Anteilen am Vanguard Dividend Appreciation ETF im Wert von bis zu 25 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig wurden Beteiligungen an McDonald’s, Comcast und Home Depot im Wert von jeweils bis zu fünf Millionen US-Dollar verkauft.

Das Weiße Haus weist eine persönliche Einflussnahme Trumps zurück. "Alle Anlageentscheidungen werden ausschließlich von unabhängigen Managern getroffen", erklärte Regierungssprecher Davis Ingle gegenüber CNBC. Hinweise darauf, dass Trump die Geschäfte angeordnet hatte oder seine Vermögensverwalter vorab von Regierungsentscheidungen wussten, gibt es bislang nicht.

Die zeitlichen Überschneidungen verdeutlichen dennoch das strukturelle Interessenkonfliktpotenzial: Trumps Privatvermögen ist in Unternehmen investiert, deren wirtschaftlichen Erfolg seine Regierung unmittelbar beeinflussen kann. Die unabhängige Vermögensverwaltung beseitigt diese finanziellen Überschneidungen nicht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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