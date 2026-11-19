Die Kriegsführung hat sich durch den Ukrainekrieg deutlich verändert. Drohnen gewinnen an Geschwindigkeit und Bedeutung. Bis 2024 waren 65 Prozent der Kriegsopfer auf Artilleriebeschuss zurückzuführen. Inzwischen liegen 80 Prozent der Opferzahlen im Bereich der Drohneneinsätze. Eine direkte Folge davon ist, dass die Preise für Artilleriemunition sinken, wie das Rüstungsunternehmen CSG betont. Dadurch könnten die Lagerbestände der NATO innerhalb von drei Jahren wieder aufgefüllt werden. Dies ist deutlich schneller als die von Rheinmetall und CSG zuvor prognostizierten mehr als zehn Jahre. Analysten gehen davon aus, dass Rheinmetall nach 2030 vollständig das Wachstumspotenzial verlieren wird. Denn der Wegfall des Artilleriegeschäfts wird die Dynamik in anderen Geschäftsbereichen vollständig aufzehren.

Ein gutes Unternehmen kann dennoch ein schlechtes Investment sein, wenn der Kurs zu hoch liegt. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rheinmetall für das Jahr 2026 beträgt 25,17. Für den Zeitraum von 2026 bis 2028 ist anhand der Konsensschätzungen bereits ein Gewinnwachstum von 112 Prozent eingepreist. Der deutliche Kursanstieg vor der zweiten Jahreshälfte 2025 hat zu einer erheblichen Verteuerung der Rheinmetall-Aktie geführt. Darüber hinaus wäre das Rüstungsunternehmen vermutlich am stärksten von einer sogenannten „Friedensprämie“ betroffen. Sollte ein unerwarteter Waffenstillstand im Ukrainekrieg eintreten, ist ein Test der Unterstützung auf dem Niveau von 599,50 Euro denkbar. Auch ohne Waffenstillstand befindet sich die Aktie derzeit unter Druck und hat die Unterstützung bei etwa 781,70 Euro unlängst durchbrochen. Die Bodenbildung von 25. Juni 2026 bis 2. November 2026 ist danach in einen Sell-off übergegangen. Aktuell ist die Beruhigung der Marktteilnehmer noch nicht eingetreten und die seit Ende Januar 2026 andauernde Konsolidierung setzt sich fort. Aktuell notiert die Aktie rund 63 Prozent unter dem Allzeithoch vom 3. Oktober 2025 bei 2.008,00 Euro. Ein größerer Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt, wie er derzeit besteht, wird häufig von einer relativen Kursstärke gefolgt. Aktuell hat es aber nicht den Anschein, dass sich der Kursrückgang in eine Bodenbildung wandelt.

Rheinmetall AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikobereite Anleger, die von einer fallenden Aktie der Rheinmetall AG bis auf 599,50 Euro ausgehen, könnten mit einem Put-Optionsschein (WKN JG1K47) überproportional mit einem Omega von -3,28 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 42 % und dem Ziel bei 599,50 Euro (1,59 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 21.12.2026 eine Rendite von rund 73 % zu erzielen. Steigt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 867,30 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 56 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,29 zu 1, wenn bei 867,30 Euro (0,40 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für fallende Kurse WKN: JG1K47 Typ: Put-Optionsschein akt. Kurs: 0,95 – 0,96 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 725,00 Euro Basiswert: Rheinmetall AG akt. Kurs Basiswert: 724,10 Euro Laufzeit: 18.06.2027 Kursziel: 1,59 Euro Omega: -3,28 Kurschance: + 73 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle J.P. Morgan

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