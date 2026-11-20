Zum Börsengang: Ondo startet ANTon mit 24/7-Ausgabe & Einlösung
Anthropic im Kryptoformat: Ondo plant mit ANTon einen Token, der die Wertentwicklung der Aktie abbildet und zum Börsengang starten soll – für berechtigte Anleger außerhalb der USA.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- **ANTon** bildet die wirtschaftliche Wertentwicklung der Anthropic-Aktie ab und soll am Tag des Anthropic-Börsengangs auf Ondo Stocks starten.
- Berechtigte Anleger **außerhalb der USA** können ab 1 US-Dollar investieren; Ausgabegebühren entfallen, bei der Einlösung fallen reduzierte Gebühren sowie Netzwerkgebühren an.
- ANTon soll sich **rund um die Uhr ausgeben und einlösen** lassen – auch am Wochenende und außerhalb der US-Börsenzeiten, vorbehaltlich Wartungsarbeiten und Ausfällen.
- Ondo Stocks bietet bereits mehr als **450 tokenisierte Aktien und ETFs** und hat laut Mitteilung einen TVL von über 1 Milliarde US-Dollar erreicht.
- Die Plattform ermöglicht Ausgabe und Einlösung auf **Ethereum, Solana und BNB Chain**, auch an Wochenenden und Feiertagen.
- ANTon ist **keine von Anthropic ausgegebene oder gebilligte Aktie** und vermittelt keine Aktionärsrechte; Verfügbarkeit und Zugang unterliegen regionalen Beschränkungen.
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