flatexDEGIRO startet Aktienrückkauf über bis zu 100 Mio. Euro 69 0 Kommentare

Kapital zurück an die Aktionäre: flatexDEGIRO startet am 23. November 2026 einen Aktienrückkauf über bis zu 100 Millionen Euro. Die BaFin hat bereits grünes Licht gegeben.

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