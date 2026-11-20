flatexDEGIRO startet Aktienrückkauf über bis zu 100 Mio. Euro
Kapital zurück an die Aktionäre: flatexDEGIRO startet am 23. November 2026 einen Aktienrückkauf über bis zu 100 Millionen Euro. Die BaFin hat bereits grünes Licht gegeben.
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- flatexDEGIRO startet am 23. November 2026 ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 100 Millionen Euro.
- Das Programm läuft spätestens am 26. Mai 2027 aus; das maximale Volumen entspricht rund 4,2 % der aktuellen Marktkapitalisierung.
- Zusammen mit der Dividende werden gut 82 % des Konzernergebnisses 2025 an die Aktionäre zurückgeführt.
- Vorstand und Aufsichtsrat haben den Rückkauf beschlossen; die erforderliche BaFin-Genehmigung liegt vor.
- Eine beauftragte Investmentbank entscheidet unabhängig über Zeitpunkt und Durchführung der Käufe im Rahmen der geltenden Vorschriften.
- Die zurückgekauften Aktien können für alle gesetzlich zulässigen Zwecke verwendet werden; Grundlage ist eine Ermächtigung der Hauptversammlung vom 4. Juni 2024.
Der Kurs von flatexDEGIRO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,23 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,780EUR das entspricht einem Plus von +0,37 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.232,03PKT (-0,50 %).
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