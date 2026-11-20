ALBIS Leasing kauft Zentrale: langfristiger Werttreiber
Vom Mieter zum Eigentümer: ALBIS Leasing kauft die Hamburger Zentrale und sichert langfristig den Standort. Insgesamt sind Investitionen von 14 bis 15 Mio. Euro geplant.
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- ALBIS Leasing AG hat am 19. November 2026 einen notariellen Kaufvertrag für ihr Unternehmensgrundstück und die Zentrale in Hamburg abgeschlossen.
- Das Gesamtinvestitionsvolumen wird auf rund 14 bis 15 Mio. Euro geschätzt, einschließlich Kaufnebenkosten sowie erwarteter Gebäude- und Energieeffizienzmaßnahmen in den kommenden vier bis fünf Jahren.
- Der Erwerb sichert den Unternehmensstandort langfristig, stärkt die Unabhängigkeit und schafft einen Vermögenswert für die Unternehmensgruppe.
- Als Eigentümerin kann ALBIS die Flächen künftig bedarfsgerecht gestalten und Risiken durch Mietsteigerungen, Eigentümerwechsel oder einen möglichen Standortwechsel verringern.
- Kaufpreis und Erwerbsnebenkosten werden vollständig aus eigenen Mitteln finanziert; auch für die geplanten Maßnahmen ist eine Finanzierung aus Eigenmitteln vorgesehen. Die Eigenkapitalquote soll dadurch nicht wesentlich beeinflusst werden.
- Die Ergebnisprognose für 2026 bleibt unverändert. Ab 2027 erwartet ALBIS zunächst einen neutralen bis leicht positiven Ergebniseffekt, der in den Folgejahren leicht positiv ausfallen soll.
Der Kurs von ALBIS Leasing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,2800EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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