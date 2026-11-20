ALBIS Leasing kauft Zentrale: langfristiger Werttreiber 69 0 Kommentare

Vom Mieter zum Eigentümer: ALBIS Leasing kauft die Hamburger Zentrale und sichert langfristig den Standort. Insgesamt sind Investitionen von 14 bis 15 Mio. Euro geplant.

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