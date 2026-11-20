Die Inflation in Deutschland könnte erneut an Fahrt gewinnen. Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte sind im Oktober um 8,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg von 7,3 Prozent gerechnet. Es ist der stärkste Preisauftrieb seit Februar 2023.

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Auch gegenüber September verteuerten sich die Produkte um 1,4 Prozent. Bereits im Vormonat waren die Erzeugerpreise um 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die neuen Zahlen zeigen, dass der Kostendruck in der deutschen Industrie weiter zunimmt.

Verantwortlich dafür sind vor allem die Energiepreise. Sie lagen im Oktober um 18,7 Prozent über dem Vorjahresniveau. Besonders drastisch verteuerten sich Mineralölerzeugnisse mit einem Plus von 51,9 Prozent. Leichtes Heizöl kostete sogar 97,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Erdgas verteuerte sich um 21,9 Prozent, Strom um 12,6 Prozent.

Doch der Preisdruck beschränkt sich längst nicht mehr auf Energie. Vorleistungsgüter verteuerten sich um 6,8 Prozent. Metalle kosteten 12,9 Prozent mehr, Kupfer und daraus hergestellte Halbzeuge sogar 29,4 Prozent. Chemische Grundstoffe verteuerten sich um 12,5 Prozent. Für die deutsche Industrie ist das eine zusätzliche Belastung. Besonders energieintensive Unternehmen aus der Chemie-, Metall- und Grundstoffbranche müssen höhere Produktionskosten verkraften. Können sie diese nicht an ihre Kunden weitergeben, geraten ihre Gewinnmargen unter Druck.

Auch für Verbraucher sind die Zahlen ein Warnsignal. Die Erzeugerpreise gelten als Frühindikator für die Inflation, da höhere Produktionskosten mit zeitlicher Verzögerung im Einzelhandel ankommen können. Allerdings werden nicht sämtliche Kostensteigerungen automatisch weitergegeben.

Die Verbraucherpreise waren im Oktober um 2,8 Prozent gestiegen. Die Bundesbank warnte bereits am Donnerstag vor einem erneuten kräftigen Inflationsanstieg Anfang 2027. Steigende Energiepreise könnten sich zunehmend auf andere Waren und Dienstleistungen übertragen.

An den Finanzmärkten dürften die Daten vor allem mit Blick auf die Europäische Zentralbank aufmerksam verfolgt werden. Sollte sich der Inflationsdruck verfestigen, könnte das den geldpolitischen Spielraum der EZB einschränken. Für Aktien wären insbesondere steigende Renditen am Anleihemarkt und anhaltend hohe Finanzierungskosten ein Risiko.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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