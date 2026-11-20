Neue Enthüllungen aus Washington bringen die US-Halbleiterindustrie unter Druck. Die Regierung von Präsident Donald Trump genehmigte zwischen Dezember 2025 und Mai 2026 den Export von mehr als 879.000 leistungsstarken KI-Chips nach China. Insgesamt hatten Unternehmen Genehmigungen für rund 3,4 Millionen Prozessoren beantragt. Das geht aus bislang vertraulichen Unterlagen hervor, die der republikanische Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im US-Repräsentantenhaus, Brian Mast, am Donnerstag veröffentlichte.

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Betroffen sind insbesondere die US-Chipkonzerne Nvidia und AMD. Nach Angaben von Reuters umfassen die Genehmigungen unter anderem Nvidias H200-Prozessoren und AMDs MI325X-Chips. Die Exportfreigaben entsprechen rund einem Viertel der beantragten Stückzahl. Wie viele Prozessoren tatsächlich nach China geliefert wurden, bleibt allerdings unklar.

Besonders brisant ist die Liste der chinesischen Empfänger. Demnach genehmigten die US-Behörden 150.000 Chips für Tencent, 75.000 für Alibaba, 43.000 für Baidu und 4.000 für den Elektroautokonzern BYD. Alle vier Unternehmen stehen auf einer Liste des Pentagon mit Firmen, denen Verbindungen zum chinesischen Militär vorgeworfen werden.

Die veröffentlichten Unterlagen werfen damit neue Fragen zur amerikanischen Exportpolitik auf. Während Washington versucht, Chinas Zugang zu strategischer KI-Technologie einzuschränken, erhielten ausgerechnet Unternehmen mit mutmaßlichen militärischen Verbindungen umfangreiche Exportgenehmigungen.

Hinzu kommen Vorwürfe, wonach Nvidia bei einigen Lizenzanträgen auf Unternehmen zurückgreifen wollte, die möglicherweise als Tarnfirmen für Chip-Schmuggel dienen könnten. Ob die entsprechenden Lieferungen tatsächlich erfolgten, ist nicht geklärt.

Nvidia stoppt Lieferungen nach China

Nvidia erklärte gegenüber Reuters, die Genehmigungen seien an strenge Auflagen und begrenzte Mengen geknüpft gewesen. Obwohl das Unternehmen entsprechende Exportlizenzen erhalten habe, seien die Lieferungen von H200-Chips nach China inzwischen eingestellt worden. AMD betonte, sämtliche geltenden amerikanischen Exportkontrollvorschriften einzuhalten.

Die politische Kontroverse trifft Nvidia in einer ohnehin schwierigen Phase. Mitgründer Jensen Huang trat am 12. November als Vorstandschef zurück, nachdem Berichte über außereheliche Beziehungen bekannt geworden waren. Eine dieser Beziehungen soll eine chinesische Geschäftsfrau betreffen, deren mögliche Verbindungen zu chinesischen Geheimdiensten von US-Behörden untersucht werden. China weist die Spionagevorwürfe zurück.

Zusätzlichen Druck erzeugt die kalifornische Staatsanwaltschaft. Generalstaatsanwalt Rob Bonta teilte am Donnerstag mit, dass seine Behörde Nvidia im Rahmen einer Untersuchung zur Herausgabe von Unterlagen aufgefordert habe. Geprüft werde unter anderem, ob sensible Technologien oder vertrauliche Informationen nach China gelangt seien und ob Anleger über entsprechende Risiken unzureichend informiert wurden. Ein Fehlverhalten ist damit nicht nachgewiesen.

Was bedeutet das für die Nvidia-Aktie?

Für Nvidia steht ein wichtiger Absatzmarkt auf dem Spiel. Die neuen Enthüllungen könnten den politischen Widerstand gegen weitere Chip-Exporte verstärken und damit zusätzliche Umsatzchancen in China begrenzen.

Allerdings zeigt sich das operative Geschäft bislang widerstandsfähig. Nvidia hatte am Dienstag einen Quartalsumsatz von 115,84 Milliarden US-Dollar gemeldet und damit die Analystenerwartungen von 109,11 Milliarden US-Dollar übertroffen. Für das laufende Quartal stellte der Konzern Erlöse von rund 130 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Dabei kalkuliert Nvidia ausdrücklich ohne Umsätze mit Rechenzentrumschips in China.

Für Anleger ergibt sich damit ein gemischtes Bild. Die weltweite Nachfrage nach KI-Rechenleistung bleibt hoch, während neue politische und rechtliche Risiken die Bewertung des Konzerns belasten könnten. Entscheidend dürfte nun sein, ob Washington seine Exportregeln weiter verschärft und welche Erkenntnisse die laufenden Untersuchungen liefern.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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