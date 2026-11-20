Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von AIXTRON Verluste von -19,27 % hinnehmen.

Auch andere Halbleiterausrüster stehen unter Druck: Applied Materials verliert 1,73 %, KLA Corporation gibt um 1,49 % nach. Die Verluste bei AIXTRON fallen deutlich höher aus. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -10,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,47 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +74,91 % gewonnen.

Während AIXTRON deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,53 %. Damit gehört AIXTRON heute zu den auffälligeren Werten.

Die Aktie von AIXTRON erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 0,96 %. Über 5 Jahre lag sie bei 7,88 %, über 10 Jahre bei 21,71 %.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,01 % 1 Monat -7,47 % 3 Monate -19,27 % 1 Jahr +68,93 %

Informationen zur AIXTRON Aktie

Stand: 20.11.2026, 09:30 Uhr

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,46 Mrd.EUR € wert.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die widersprüchlichen Erwartungen an AIXTRON: Optimisten verweisen auf Auftragsbestand und Auftragseingang, mögliche 300-mm-GaN-Anwendungen sowie eine Erholung bei GaN und KI. Skeptiker sehen schwache Stimmung im Chipsektor und weiteres Abwärtspotenzial. Charttechnisch wird eine Bodenbildung bei 31–33 Euro diskutiert; Citigroup senkte das Kursziel von 61 auf 50 Euro, hält aber an der Kaufempfehlung fest.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von AIXTRON?

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,73 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -1,49 %.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die AIXTRON Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur AIXTRON Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.