Da TKMS im laufenden Jahr hohe Auftragseingänge und ein starkes operatives Geschäft verzeichnen konnte, bekräftigten die Experten der Deutsche Bank mit einem von 112 auf 115 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Aktie.

Anlage-Idee: Anleger, die das im Vergleich zum Höchststand deutlich ermäßigte Kursniveau für eine Investition in die TKMS-Aktie nutzen wollen, könnten als Alternative zum direkten Kauf der Aktie die Anschaffung eines attraktiv ausgestatteten Bonus-Zertifikates mit Cap in Erwägung ziehen.

Im Gegensatz zum direkten Aktieninvestment, das ja nur bei einem Kursanstieg der Aktie positive Rendite abwerfen wird, ermöglichen Bonus-Zertifikate mit Cap nicht nur bei steigenden Notierungen der TKMS-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Ertragschancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des direkten Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die TKMS-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 50,57 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 24. März 2028 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 101,14 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim HSBC-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die TKMS-Aktie (ISIN: DE000HM7GYK7), befinden sich Bonuslevel und Cap bei 101,14 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 17. März 2028, aktivierte Barriere liegt bei 50,57 Euro. Beim TKMS-Aktienkurs von 73 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 74,36 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 74,36 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum März 2028 einen Bruttoertrag von 36,01 Prozent (gleich 27 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 30,73 Prozent auf 50,57 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der TKMS-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 50,57 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine TKMS-Aktie ins Depot geliefert. Wird diese Aktie unterhalb von 74,36 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates verkauft, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von TKMS-Aktien oder von Anlageprodukten auf TKMS-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.