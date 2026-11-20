Der polnische Handelskonzern Eurocash stellt sich neu auf. Das Unternehmen hat die Vorbereitungen für einen möglichen Börsengang seiner Online-Supermarktkette Frisco eingeleitet. Gleichzeitig soll die angeschlagene Getränkekette Duży Ben grundlegend umgebaut werden. Das kündigte Eurocash am Donnerstag im Rahmen seiner Quartalszahlen an.

Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern Eröffne jetzt dein kostenloses Depot und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 €.

Frisco gilt als einer der führenden Online-Lebensmittelhändler Polens und soll künftig stärker wachsen. Das Unternehmen betreibt bereits zwei automatisierte Logistikzentren in Warschau und beliefert Kunden in sieben großen Ballungsräumen, darunter Krakau, Breslau und Posen. Mit den möglichen Einnahmen aus einem Börsengang will Eurocash die Automatisierung weiterer Logistikstandorte finanzieren.

Die Online-Tochter entwickelt sich bislang positiv. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 509 Millionen Zloty. Für das Gesamtjahr erwartet das Management erstmals ein positives operatives Ergebnis vor Abschreibungen und Leasingeffekten (EBITDA vor IFRS 16). Ein konkreter Termin oder eine Bewertung für den Börsengang stehen noch nicht fest.

Parallel dazu zieht Eurocash Konsequenzen aus den schwachen Geschäften seiner Getränkekette Duży Ben. Deren Umsatz sank im dritten Quartal um zehn Prozent auf 107 Millionen Zloty. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern mit einer Belastung des operativen Ergebnisses von rund 60 Millionen Zloty.

Künftig sollen unrentable Filialen schließen, während die verbleibenden Standorte stärker auf alkoholfreie Getränke ausgerichtet und im Franchisemodell betrieben werden. Hintergrund ist ein verändertes Konsumverhalten. Nach Einschätzung von Konzernchef Paweł Surówka trinken die Verbraucher weniger Alkohol und greifen häufiger zu alkoholfreien Alternativen.

Die Umstrukturierung soll Duży Ben bereits 2027 in die Gewinnzone führen und das Konzernergebnis jährlich um rund 45 Millionen Zloty verbessern.

Trotz rückläufiger Erlöse konnte Eurocash im dritten Quartal seinen Gewinn steigern. Der auf die Aktionäre der Muttergesellschaft entfallende Nettogewinn erhöhte sich von rund sieben Millionen auf 15,7 Millionen Zloty und damit auf mehr als das Doppelte. Der Umsatz ging dagegen um 8,3 Prozent auf 7,28 Milliarden Zloty zurück.

Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich um drei Prozent auf 89 Millionen Zloty. Entscheidend dafür waren umfangreiche Kostensenkungen. Allein im dritten Quartal reduzierte der Konzern seine Kosten um 14,5 Prozent.

Eurocash hält an seinem Ziel fest, die jährlichen Kosten um 400 Millionen Zloty zu senken. Bislang sind nach Unternehmensangaben rund 91 Prozent der geplanten Einsparungen umgesetzt, eingeleitet oder durch konkrete Maßnahmen identifiziert. Für 2027 strebt der Konzern weiterhin ein operatives Ergebnis vor IFRS 16 von 600 Millionen Zloty an.

Für Anleger rückt damit vor allem die erfolgreiche Umsetzung des Konzernumbaus in den Mittelpunkt. Ein Börsengang von Frisco könnte zusätzliche Mittel für das Wachstum freisetzen. Gleichzeitig dürften Filialschließungen kurzfristig weitere Kosten verursachen. Entscheidend bleibt, ob Eurocash seine Profitabilität trotz schwacher Konsumnachfrage nachhaltig verbessern kann.

Fazit

Eurocash setzt auf einen umfassenden Neustart. Der mögliche Börsengang von Frisco könnte frisches Kapital freisetzen und das Wachstum im Onlinehandel beschleunigen. Gleichzeitig soll der Umbau von Duży Ben die Profitabilität verbessern. Der deutlich gestiegene Quartalsgewinn zeigt erste Fortschritte. Für Anleger bleibt die Aktie dennoch eine Turnaround-Wette: Gelingt die Sanierung trotz schwacher Konsumnachfrage, könnte Eurocash mittelfristig wieder attraktiver werden.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"