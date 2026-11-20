Joel Greenblatt überzeugt – Portfolio wächst um 17,49 %
13F-Update
Das Portfolio von Joel Greenblatt liefert ein starkes Quartal. Mit +17,49 % steigt der Wert auf 48.638.550.530 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.
Foto: wallstreetONLINE / OpenAI
13F-Daten bieten wertvolle Einblicke in die strategischen Entscheidungen großer Hedgefonds. Sie zeigen, welche Positionen verstärkt, neu aufgebaut oder reduziert wurden – ein wichtiges Signal für Privatanleger.
Joel Greenblatt erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 17,49 % auf 48.638.550.530 USD. Besonders BellRing Brands (new) sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.
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Top Positionen nach GewichtDie Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist SPDR S&P500 ETF mit 20,89 %, gefolgt von Apple mit 2,07 % und NVIDIA mit 1,93 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|20,89 %
|10.158.226.262 USD
|762,63 USD
|-6,51 %
|2,07 %
|1.006.589.915 USD
|333,02 USD
|+5,17 %
|1,93 %
|941.092.546 USD
|228,38 USD
|-36,90 %
Neu Aufgebaute PositionenEs folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: SpaceX mit 0,90 %, Figure Technology Solutions Registered (A) mit 0,14 % und ExxonMobil Holdings Corporation mit 0,13 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,90 %
|438.301.252 USD
|150,86 USD
|-10,29 %
|0,14 %
|66.210.692 USD
|28,85 USD
|-10,27 %
|0,13 %
|65.284.070 USD
|162,75 USD
|-2,47 %
|0,09 %
|42.540.678 USD
|17,15 USD
|+27,47 %
|0,07 %
|34.923.949 USD
|85,27 USD
|+0,20 %
Aufgestockte PositionenDie Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind SPDR S&P500 ETF mit 20,89 %, Apple mit 2,07 % und NVIDIA mit 1,93 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|20,89 %
|10.158.226.262 USD
|762,63 USD
|-6,51 %
|2,07 %
|1.006.589.915 USD
|333,02 USD
|+5,17 %
|1,93 %
|941.092.546 USD
|228,38 USD
|-36,90 %
|0,73 %
|354.148.952 USD
|765,85 USD
|-6,28 %
|0,51 %
|246.024.288 USD
|700,86 USD
|-6,73 %
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Reduzierte PositionenAufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Gotham Enhanced 500 ETF mit 1,47 %, Snowflake mit 0,66 % und Vanguard Morningstar Value ETF mit 0,39 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|1,47 %
|714.723.986 USD
|42,2706 USD
|+2,76 %
|0,66 %
|322.807.468 USD
|339,56 USD
|-13,24 %
|0,39 %
|188.853.056 USD
|216,08 USD
|+0,83 %
|0,25 %
|121.728.501 USD
|295,01 USD
|+21,92 %
|0,23 %
|109.462.424 USD
|263,36 USD
|-0,38 %
Verkaufte PositionenEs folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,00 %
|2.070.990 USD
|126,8600 USD
|-39,29 %
|0,00 %
|1.054.326 USD
|17,20001 USD
|+22,06 %
|0,00 %
|111.565 USD
|5,419986 USD
|-24,31 %
|0,00 %
|212.087 USD
|10,57000 USD
|+2,11 %
|0,00 %
|616.161 USD
|83,31003 USD
|-19,03 %
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Disclaimer
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.