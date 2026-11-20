Joel Greenblatt erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 17,49 % auf 48.638.550.530 USD. Besonders BellRing Brands (new) sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.

13F-Daten bieten wertvolle Einblicke in die strategischen Entscheidungen großer Hedgefonds. Sie zeigen, welche Positionen verstärkt, neu aufgebaut oder reduziert wurden – ein wichtiges Signal für Privatanleger.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Top Positionen nach Gewicht Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist SPDR S&P500 ETF mit 20,89 %, gefolgt von Apple mit 2,07 % und NVIDIA mit 1,93 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * SPDR S&P500 ETF 20,89 % 10.158.226.262 USD 762,63 USD -6,51 % Apple 2,07 % 1.006.589.915 USD 333,02 USD +5,17 % NVIDIA 1,93 % 941.092.546 USD 228,38 USD -36,90 % Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist SPDR S&P500 ETF mit 20,89 %, gefolgt von Apple mit 2,07 % und NVIDIA mit 1,93 %.

Neu Aufgebaute Positionen Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: SpaceX mit 0,90 %, Figure Technology Solutions Registered (A) mit 0,14 % und ExxonMobil Holdings Corporation mit 0,13 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * SpaceX 0,90 % 438.301.252 USD 150,86 USD -10,29 % Figure Technology Solutions Registered (A) 0,14 % 66.210.692 USD 28,85 USD -10,27 % ExxonMobil Holdings Corporation 0,13 % 65.284.070 USD 162,75 USD -2,47 % MOBILITY GLOBAL 0,09 % 42.540.678 USD 17,15 USD +27,47 % ONEOK 0,07 % 34.923.949 USD 85,27 USD +0,20 % Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: SpaceX mit 0,90 %, Figure Technology Solutions Registered (A) mit 0,14 % und ExxonMobil Holdings Corporation mit 0,13 %.

Aufgestockte Positionen Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind SPDR S&P500 ETF mit 20,89 %, Apple mit 2,07 % und NVIDIA mit 1,93 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * SPDR S&P500 ETF 20,89 % 10.158.226.262 USD 762,63 USD -6,51 % Apple 2,07 % 1.006.589.915 USD 333,02 USD +5,17 % NVIDIA 1,93 % 941.092.546 USD 228,38 USD -36,90 % iShares Core S&P 500 ETF 0,73 % 354.148.952 USD 765,85 USD -6,28 % Vanguard S&P 500 ETF 0,51 % 246.024.288 USD 700,86 USD -6,73 % Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind SPDR S&P500 ETF mit 20,89 %, Apple mit 2,07 % und NVIDIA mit 1,93 %.

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Reduzierte Positionen Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Gotham Enhanced 500 ETF mit 1,47 %, Snowflake mit 0,66 % und Vanguard Morningstar Value ETF mit 0,39 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Gotham Enhanced 500 ETF 1,47 % 714.723.986 USD 42,2706 USD +2,76 % Snowflake 0,66 % 322.807.468 USD 339,56 USD -13,24 % Vanguard Morningstar Value ETF 0,39 % 188.853.056 USD 216,08 USD +0,83 % Charles River Laboratories International 0,25 % 121.728.501 USD 295,01 USD +21,92 % Expedia Group 0,23 % 109.462.424 USD 263,36 USD -0,38 % Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Gotham Enhanced 500 ETF mit 1,47 %, Snowflake mit 0,66 % und Vanguard Morningstar Value ETF mit 0,39 %.

Verkaufte Positionen Es folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Aaon 0,00 % 2.070.990 USD 126,8600 USD -39,29 % American Eagle Outfitters 0,00 % 1.054.326 USD 17,20001 USD +22,06 % Dauch Corporation 0,00 % 111.565 USD 5,419986 USD -24,31 % Telus 0,00 % 212.087 USD 10,57000 USD +2,11 % BHP Group ADR 0,00 % 616.161 USD 83,31003 USD -19,03 % Es folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.



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Disclaimer

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.

* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.



