Kaum Bewegung: David Tepper nahezu unverändert
13F-Update
Das Portfolio von David Tepper bleibt stabil bei 7.441.870.043 USD. Mit einer Veränderung von 0,95 % gab es nur leichte Anpassungen bei einzelnen Positionen.
Foto: wallstreetONLINE / OpenAI
Die Gewichtung einzelner Positionen zeigt, welche Aktien besonders wichtig sind. Starke Aufstockungen deuten oft auf steigende Überzeugung hin, während Verkäufe Risikoabbau signalisieren.
Das Portfolio von David Tepper bleibt mit 7.441.870.043 USD nahezu unverändert. Eine Veränderung von 0,95 % zeigt ein ruhiges Quartal mit nur wenigen Bewegungen in den Beständen.
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Top Positionen nach GewichtDie Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Micron Technology mit 17,89 %, gefolgt von Amazon mit 14,98 % und Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR mit 9,65 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|17,89 %
|1.331.387.500 USD
|1.065,11 USD
|-28,90 %
|14,98 %
|1.114.946.250 USD
|249,15 USD
|+2,55 %
|9,65 %
|718.499.250 USD
|456,19 USD
|-15,34 %
Neu Aufgebaute PositionenEs folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: Oracle mit 2,31 %, Applied Materials mit 1,55 % und .Modexus Solutions mit 0,71 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|2,31 %
|172.164.864 USD
|137,30 USD
|-11,67 %
|1,55 %
|115.060.500 USD
|511,38 USD
|-27,30 %
|0,71 %
|52.969.925 USD
|187,20 USD
|-30,69 %
|0,42 %
|30.931.250 USD
|12,25 USD
|+13,71 %
Aufgestockte PositionenDie Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Micron Technology mit 17,89 %, SpaceX mit 7,48 % und NVIDIA mit 6,14 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|17,89 %
|1.331.387.500 USD
|1.065,11 USD
|-28,90 %
|7,48 %
|556.547.062 USD
|143,317 USD
|-5,57 %
|6,14 %
|456.760.000 USD
|228,38 USD
|-36,90 %
|2,76 %
|205.318.750 USD
|328,51 USD
|-39,21 %
|1,42 %
|105.850.800 USD
|87,12 USD
|-43,46 %
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Reduzierte PositionenAufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Amazon mit 14,98 %, Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR mit 9,65 % und Uber Technologies mit 6,73 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|14,98 %
|1.114.946.250 USD
|249,15 USD
|+2,55 %
|9,65 %
|718.499.250 USD
|456,19 USD
|-15,34 %
|6,73 %
|501.150.650 USD
|68,51 USD
|+5,03 %
|5,17 %
|384.961.914 USD
|182,78 USD
|-26,97 %
|5,12 %
|380.719.500 USD
|725,18 USD
|-19,06 %
Verkaufte PositionenEs folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,00 %
|114.729.725 USD
|580,91 USD
|-18,69 %
|0,00 %
|9.956.701 USD
|6,60 USD
|-45,31 %
|0,00 %
|46.197.500 USD
|184,79 USD
|-3,84 %
|0,00 %
|28.185.300 USD
|39,42 USD
|-35,78 %
|0,00 %
|56.662.500 USD
|377,75 USD
|-10,09 %
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Disclaimer
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.