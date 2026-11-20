Das Portfolio von David Tepper bleibt mit 7.441.870.043 USD nahezu unverändert. Eine Veränderung von 0,95 % zeigt ein ruhiges Quartal mit nur wenigen Bewegungen in den Beständen.

Die Gewichtung einzelner Positionen zeigt, welche Aktien besonders wichtig sind. Starke Aufstockungen deuten oft auf steigende Überzeugung hin, während Verkäufe Risikoabbau signalisieren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Top Positionen nach Gewicht Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Micron Technology mit 17,89 %, gefolgt von Amazon mit 14,98 % und Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR mit 9,65 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Micron Technology 17,89 % 1.331.387.500 USD 1.065,11 USD -28,90 % Amazon 14,98 % 1.114.946.250 USD 249,15 USD +2,55 % Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 9,65 % 718.499.250 USD 456,19 USD -15,34 % Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Micron Technology mit 17,89 %, gefolgt von Amazon mit 14,98 % und Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR mit 9,65 %.

Neu Aufgebaute Positionen Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: Oracle mit 2,31 %,

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Oracle 2,31 % 172.164.864 USD 137,30 USD -11,67 % Applied Materials 1,55 % 115.060.500 USD 511,38 USD -27,30 % .Modexus Solutions 0,71 % 52.969.925 USD 187,20 USD -30,69 % PG&E Corporation 0,42 % 30.931.250 USD 12,25 USD +13,71 % Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: Oracle mit 2,31 %, Applied Materials mit 1,55 % und .Modexus Solutions mit 0,71 %.

Aufgestockte Positionen Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Micron Technology mit 17,89 %, SpaceX mit 7,48 % und NVIDIA mit 6,14 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Micron Technology 17,89 % 1.331.387.500 USD 1.065,11 USD -28,90 % SpaceX 7,48 % 556.547.062 USD 143,317 USD -5,57 % NVIDIA 6,14 % 456.760.000 USD 228,38 USD -36,90 % Lam Research 2,76 % 205.318.750 USD 328,51 USD -39,21 % CoreWeave Registered (A) 1,42 % 105.850.800 USD 87,12 USD -43,46 % Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Micron Technology mit 17,89 %, SpaceX mit 7,48 % und NVIDIA mit 6,14 %.

Reduzierte Positionen Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Amazon mit 14,98 %, Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR mit 9,65 % und Uber Technologies mit 6,73 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Amazon 14,98 % 1.114.946.250 USD 249,15 USD +2,55 % Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 9,65 % 718.499.250 USD 456,19 USD -15,34 % Uber Technologies 6,73 % 501.150.650 USD 68,51 USD +5,03 % iShares MSCI South Korea ETF 5,17 % 384.961.914 USD 182,78 USD -26,97 % Meta Platforms (A) 5,12 % 380.719.500 USD 725,18 USD -19,06 % Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Amazon mit 14,98 %, Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR mit 9,65 % und Uber Technologies mit 6,73 %.

Verkaufte Positionen Es folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Advanced Micro Devices 0,00 % 114.729.725 USD 580,91 USD -18,69 % Goodyear Tire & Rubber 0,00 % 9.956.701 USD 6,60 USD -45,31 % Qualcomm 0,00 % 46.197.500 USD 184,79 USD -3,84 % Whirlpool 0,00 % 28.185.300 USD 39,42 USD -35,78 % Broadcom 0,00 % 56.662.500 USD 377,75 USD -10,09 % Es folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.



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Disclaimer

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.

* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.



