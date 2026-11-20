Börsenstart Europa - 20.11. - AT 20 schwach -2,08 %
Börsen Start Update
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht bei 25.074,28 PKT und verliert bisher -0,79 %.
Top-Werte: Fresenius Medical Care +2,14 %, Vonovia +1,83 %, BMW +1,67 %
Flop-Werte: Scout24 -4,57 %, Infineon Technologies -3,45 %, Siemens Energy -3,18 %
Der MDAX steht bei 29.073,97 PKT und verliert bisher -0,81 %.
Top-Werte: freenet +3,39 %, LEG Immobilien +2,55 %, TAG Immobilien +1,85 %
Flop-Werte: AIXTRON -5,79 %, ThyssenKrupp -4,01 %, Nordex -3,95 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.863,30 PKT und fällt um -0,74 %.
Top-Werte: freenet +3,39 %, Draegerwerk +1,47 %, Ottobock +1,31 %
Flop-Werte: AIXTRON -5,79 %, PVA TePla -5,12 %, SMA Solar Technology -5,01 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.018,68 PKT und verliert bisher -0,74 %.
Top-Werte: DANONE +1,95 %, BMW +1,67 %, EssilorLuxottica +1,62 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -3,45 %, Siemens Energy -3,18 %, Siemens -2,26 %
Der AT 20 steht aktuell (09:59:51) bei 6.261,11 PKT und fällt um -2,08 %.
Top-Werte: Mayr-Melnhof Karton +1,28 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,97 %, Oesterreichische Post +0,31 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -7,70 %, Lenzing -4,49 %
Der CH 20 steht bei 14.660,74 PKT und verliert bisher -0,20 %.
Top-Werte: Givaudan +1,59 %, Nestle +1,43 %, Logitech international +1,17 %
Flop-Werte: ABB -1,60 %, UBS Group -1,45 %
Der FR 40 steht bei 8.008,04 PKT und verliert bisher -0,46 %.
Top-Werte: DANONE +1,95 %, Pernod Ricard +1,64 %, EssilorLuxottica +1,62 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -2,61 %, LEGRAND -2,27 %, ArcelorMittal -2,20 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.199,87 PKT und fällt um -0,88 %.
Top-Werte: Telia Company +2,12 %, Essity Registered (B) +1,51 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,08 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -3,03 %, Sandvik -2,65 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 6.545,00 PKT und fällt um -0,83 %.
Top-Werte: Coca-Cola HBC +1,04 %, Euronext Athens Holding +0,09 %, Allwyn -0,09 %
Flop-Werte: Viohalco -4,29 %, Public Holding Company Admie (IPTO) -2,20 %, Public Power -1,97 %
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