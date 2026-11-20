Am 20.11.1985 stellte Microsoft ein Produkt vor, das die Computerwelt verändern sollte: Windows. Was zunächst kaum mehr als eine grafische Bedienoberfläche für das bestehende Betriebssystem MS-DOS war, entwickelte sich zum dominierenden Betriebssystem der PC-Welt und machte Microsoft zu einem der mächtigsten Technologiekonzerne der Geschichte. Doch der Weg dorthin war keineswegs geradlinig. Er war geprägt von einem erbitterten Konkurrenzkampf mit Apple, einer legendären Rivalität zwischen Bill Gates und Steve Jobs, einem Kartellverfahren, kostspieligen Fehlentscheidungen und schließlich einer bemerkenswerten Wiedergeburt unter Satya Nadella.





Heute steht Microsoft erneut im Zentrum eines technologischen Umbruchs: des Wettlaufs um die künstliche Intelligenz. Und Apple ist inzwischen sein kleinstes Problem...