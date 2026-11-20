In einem Beitrag auf Substack erklärte Burry laut Stocktwits, dass er weitere Kursverluste bei BYD zwar für möglich halte, der größte Teil des Absturzes seiner Einschätzung nach jedoch bereits hinter der Aktie liege. "Ich glaube langfristig an den Wettbewerbsvorteil von BYD gegenüber fast allen Automobilherstellern", so Burry.

Während an den Börsen die Kurse purzeln, geht Michael Burry auf Einkaufstour. Der durch "The Big Short" bekannt gewordene Investor hat am Donnerstag sieben Zukäufe auf vier Kontinenten bekannt gegeben. Besonders kräftig griff der Starinvestor bei chinesischen Aktien zu. Darunter ist ausgerechnet der Tesla-Rivale BYD , dessen Aktie auf einem Fünfjahrestief notiert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bei Tesla hingegen ist der Investor nicht engagiert. Im Juni hatte er die Aktie kurzzeitig leer verkauft und diese Position im September mit Gewinn geschlossen. Burry hatte den US-Elektroautobauer zuvor als "lächerlich überbewertet" bezeichnet.

Auch beim chinesischen Onlinehändler JD.com legte Burry nach. Seiner Berechnung zufolge verfügt das Unternehmen über Barmittel und Wertpapiere von nahezu 20 US-Dollar je US-Hinterlegungsschein (ADS), während die Papiere bei rund 25 US-Dollar (22 Euro) gehandelt wurden. Zudem rechnet er mit einem Gewinn von rund drei US-Dollar je Aktie.

Beim chinesischen Technologiekonzern Tencent bezeichnete Burry die aktuelle Bewertung als "lächerlich". Trotz des durch hohe KI-Ausgaben ins Minus gerutschten freien Cashflows vertraue er dem Management und der marktbeherrschenden Stellung des Unternehmens.

In den USA stockte Burry seine Adobe-Beteiligung auf, nachdem die Aktie in den unteren 220-Dollar-Bereich gefallen war. Zudem erwarb er weitere Kaufoptionen auf den Lebensmittelhändler Sprouts Farmers Market mit Laufzeit bis Januar 2028.



Auch beim in Brasilien tätigen Kupferproduzenten Ero Copper griff Burry zu. Der Investor sieht langfristiges Potenzial, das über die steigende Kupfernachfrage durch den Bau von KI-Rechenzentren hinausgeht. Seine Beteiligung am australischen Online-Möbelhändler Temple & Webster, die bereits zu seinen größten Positionen zählt, baute er ebenfalls aus. Die Aktie sei "erstaunlich günstig".

Burrys jüngste Käufe zeigen, dass seine Skepsis gegenüber hoch bewerteten Technologieaktien keineswegs mit einem generellen Rückzug vom Aktienmarkt einhergeht. Stattdessen setzt er gezielt auf Unternehmen, bei denen die Kursverluste seiner Einschätzung nach über die fundamentale Verschlechterung hinausgehen. Gerade bei chinesischen Aktien bleiben allerdings der intensive Wettbewerb und geopolitische Risiken erhebliche Belastungsfaktoren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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