Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Siemens Energy Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -21,82 % hinnehmen.

Auf Wochensicht summiert sich der Kursverlust bei Siemens Energy auf 8,59 %. Die Aktie bewegt sich in einem schwachen europäischen Börsenumfeld: Der Dax verzeichnet den sechsten Verlusttag in Folge, der EuroStoxx 50 sinkt auf den tiefsten Stand seit Juni. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser für den Rückgang gibt es zunächst nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um -8,59 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,34 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Siemens Energy eine positive Entwicklung von +1,18 % erlebt.

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Scharfe Korrektur geht weiter - Techwerte taumeln

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Börsenstart Europa - 20.11. - AT 20 schwach -2,08 %

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Informationen zur Siemens Energy Aktie

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 96,30 Mrd. € wert.

Die Aktie von Siemens Energy erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 122,01 %. Über 5 Jahre lag sie bei 39,90 %.

Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,59 % 1 Monat -7,34 % 3 Monate -21,82 % 1 Jahr +9,15 %

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Stand: 20.11.2026, 10:24 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der Siemens Energy Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Siemens Energy Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.