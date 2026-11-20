Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +0,41 % bei freenet.

Barclays stuft freenet von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hoch und hebt das Kursziel von 28 auf 30 Euro an. Analyst Mathieu Robilliard sieht bessere Aussichten im Mobilfunkgeschäft. Nach der positiven Einschätzung legt die Aktie zu und baut ihr Monatsplus auf 7,27 % aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,27 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -17,13 % verloren.

freenet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,66 % 1 Monat +7,27 % 3 Monate +0,41 % 1 Jahr -10,53 %

So schlagen sich die Wettbewerber von freenet

Stand: 20.11.2026, 10:29 Uhr

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,04 %. United Internet notiert im Minus, mit -0,08 %. Telefonica Deutschland notiert im Minus, mit -2,33 %. Vodafone Group legt um +0,66 % zu

Die Aktie von freenet erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -1,46 %. Über 5 Jahre lag sie bei 0,98 %, über 10 Jahre bei -0,35 %.

Sechster Verlusttag für den Dax

Die Verlustserie des Dax dauert inzwischen sechs Tage an. Am Freitag verlor der deutsche Leitindex in der ersten Handelsstunde weitere 1,5 Prozent auf 25.085 Punkte und rutschte unter seine exponentielle 200-Tage-Linie. Sie gilt als ein Gradmesser …

Börsenstart Europa - 20.11. - AT 20 schwach -2,08 %

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Barclays hebt Freenet auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 30 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat Freenet von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 30 Euro angehoben. Analyst Mathieu Robilliard sieht bessere Aussichten im Mobilfunkgeschäft, wie er am Donnerstag schrieb. …

Informationen zur freenet Aktie

freenet ist ein deutscher Telekom- und Digital-Lifestyle-Anbieter mit Fokus auf Mobilfunk (v.a. Service-Provider, MVNO), TV/Streaming (waipu.tv) und Internetdienste. Starke Position im deutschen Mobilfunk-Reseller-Markt, enge Partnerschaften mit Netzbetreibern. Konkurrenten: 1&1, Drillisch, Telefonica, Vodafone, Telekom. USP: breite Markenpalette, unabhängige Tarifberatung, starkes TV-Streaming-Ökosystem.

Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,93 Mrd. € wert.

freenet Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.